Kreće operacija "mali pauk" od 150 miliona evra: S njim bi bili ubjedljivo najjači na svijetu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Pari Sen Žermen želi da svom ionako strašnom timu doda i Hulijana Alvareza i spreman je da potroši bogatstvo.

hulijan alvarez za 150 miliona ide u psz Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pari Sen Žermen dominira planetom već drugu godinu zaredom i opet će se u Budimpešti boriti za pehar Lige šampiona, a čini se da Luis Enrike ne planira da se tu zaustavi. Već sada se prave veliki planovi za ljetnji prelazni rok i čini se da je Hulijan Alvarez prvi izbor Parižana.

Prema izvještajima iz Francuske, Pari Sen Žermen je spreman da ponudi više od 150 miliona evra Atletiko Madridu za sjajnog Argentinca, šampiona svijeta iz Katara 2022. godine, od koga očekuju da u narednim godinama bude favorit za "Zlatnu loptu".

I dalje su iznenađeni kako je Mančester siti pustio takvog igrača u Atletiko Madrid i žele da iskoriste situaciju da fudbaleri baš i ne uživaju u fudbalu "Čola" Simeonea, tako da bi Alvarezu možda bilo interesentanije ipak da igra za PSŽ - koji u ovom trenutku igra sigurno najbolji fudbal na svijetu.

To je potvrdio i poznati argentinski novinar Gaston Edul koji je "blizak igraču i njegovim krugovima". Kako je naveo, PSŽ već duže vremena prati "pauka" (nadimak mu je "La Aranya") i htio ga je još dok je bio u Sitiju.

Ono što je zanimljivo je da Hulijan Alvarez ima klauzulu od 500 miliona evra i ugovor na još četiri godine, tako da Atletiko ne mora previše da brine - osim ako napadač sam ne digne glas da želi da ide. Iz ove perspektive, Atletiko Madrid je u solidnoj poziciji da diktira uslove pregovora.

Alvarez (26) je inače dvije godine već u Atletiku i ove sezone je na 49 utakmica zabilježio 20 golova i devet asistencija.

