Svi su ga pitali kako će bez Mbapea: Slavio je njegov odlazak i od PSŽ-a napravio mašineriju

Goran Arbutina
Luis Enrike je opet odveo PSŽ do finala Lige šampiona, uprkos odlasku Mbapea, čime je pokazao svoju trenersku moć. Zato je najbolji na svijetu.

Luis Enrike otjera Mbapea i odveo PSŽ dva puta u finale Lige šampiona Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / LGM / Zuma Press / Profimedia

"Luis Enrike je najbolji trener na svijetu", rekao je vlasnik Pari Sen Žermena Naser Al-Kelaifi odmah poslije plasmana njegovog tima u finale Lige šampiona, drugog uzastopnog.

Upravo je Luis Enrike uspio da ostvari san Naseru Al-Kelaifiju tako što je prošle godine odveo Parižane na "krov Evrope" pobjedom protiv Intera 5:0, nakon godina neuspjeha - sa najskupljim timom na svijetu. Skupljao je zvijezde u timu, pokušavao da ispunjavanjem želja igračima dođe do "ušatog" pehara, a tek onda su u Parizu shvatili da moraju prvo da poštuju trenera i da od toga sve kreće.

Uzalud je Luis Enrike pokušavao da "prevaspita" Kilijana Mbapea, molio ga je da pomogne timu u odbrani, ali je jedan od najboljih igrača svijeta to uvijek ignorisao i na kraju napustio "Park prinčeva" prihvativši bogatu ponudu Real Madrida. Kada su svi očekivali slom u Parizu, desilo se sasvim suprotno - Luis Enrike je konačno naterao njegov tim da igra kako želi i zato su prošle godine dominirali Evropom. I ove to isto rade.


Kada su pitali Luisa Enrikea lane, kako će sad bez Mbapea, pokazao je koliko mu je zapravo sada sve lakše. I njemu i čitavom timu: "Pa mislim da je to bio izazov, podsticaj za cijeli tim, za sve igrače, jer smo pokušali da upravljamo načinom na koji igramo i u tom slučaju moram da kažem da su svi bili uključeni, svi su uzeli pozitivne stvari", rekao je trenera Parižana.

"Kao tim smo veoma srećni jer mislim da smo bolji nego prošle godine, i u napadu i u odbrani. To je važno za nas", dodao je on dok se obraćao sa "Alijanc arene" uoči prošlogodišnjeg finala Lige šampiona.


U odsustvu Mbapea, prodisali su drugi igrači, tako je Usman Dembele zaigrao fudbal života i za to je dobio "Zlatnu loptu", vidjeli smo kako je eksplodirao Dezire Due, kako se fantastično uklopio Hviča Kvarachelija, kako glas protiv Luisa Enrikea ne diže ni Bredli Barkola koji je često na klupi, kako se fantastično na sredini snalaze Vitinja, Neveš i Ruiz, kako nema nijednog igrača koji zrači nezadovoljstvom...

A šta je sa Mbapeom?

Ne može da se privuče pažnju što poslije odlaska Kilijana Mbapea već drugu godinu zaredom Pari Sen Žermen igra finale Lige šampiona, dok je Real Madrid daleko od toga - čak ni u prvenstvu Španije ne uspjeva da dođe do titule. Za njegove dvije godine u Real Madridu, klub nije osvojio nijedan značajan trofej, a čini se i da je atmosfera nikad gora.

Iako je Mbape ove godine imao dobre brojke, apostrofira se da je u lošim odnosima sa trenerima i saigračima, da je arogantan i da to nervira i navijače koji su pokrenuli i peticiju da ode.

Zato će i ove godine gledati finale Lige šampiona (30. maj) od kuće. U Budimpešti nas čeka duel Pari Sen Žermena i Arsenala.

