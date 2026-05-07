Golman PSŽ-a cijeli meč ispucavao loptu u aut: Iza toga se krije najveća podvala Luisa Enrikea

Luis Enrike je osmislio genijalan plan za neutralizaciju Olisea, koristeći golmana Safonova da ispucava loptu u aut. Otkrijte kako je to uticalo na igru PSŽ-a.

Drugu godinu zaredom Pari Sen Žermen je u finalu Lige šampiona i za to može da zahvali prije svega treneru Luisu Enrikeu koji je napravio strašan tim - uprkos odlasku Kilijana Mbapea. Nakon što je u prvoj utakmici PSŽ pobijedio Bajern 5:4 uz lepršavu igru, u revanšu smo vidjeli da je Luis Enrike odlučio malo više da se brani i da kontrama ugrožava protivnika, tako da je sa 1:1 potvrdio prolaz u finale koje će igrati 30. maja protiv Arsenala u Budimpešti.

Da li će Luis Enrikea i za Mikela Artetu spremiti "podvalu" kao što je to bilo i za Vensana Kompanija? Mnogi nisu primijetili u prvi mah kako je trener Pari Sen Žermena neutralisao Majkla Olisea u revanšu, da bi tek kasnije na društvenim mrežama bio uočen njegov genijalan plan.

Trik sa golmanom Safonovim

PSG head coach Luis Enrique's plan to nullify Michael Olise's output: asking Matvey Safonov to spray overhit clearances for a throw-in on Bayern Munich's right side to leave the France international in an overloaded area of the pitch.pic.twitter.com/pHEt3DBXyj — Get French Football News (@GFFN)May 7, 2026



O čemu se radi? Matvej Safonov, inače rezervni golman Pari Sen Žermena koji brani umjesto Luke Ševalijea, imao je izuzetno bitan zadatak na jučerašnjoj utakmici u Minhenu. U trenucima kada se mnogima činilo da pravi greške, Safonov je zapravo tek izvršavao lukave zamisli svog trenera koji je osmislio kako da Majkla Olisea izbaci iz utakmice.

Tako smo vidjeli da je Safonov loptu namjerno ispucavao u aut i to uvijek sa lijeve defanzivne strane Pari Sen Žermena, odnosno desne napadačke Bajerna. Kada bi Bajern došao da izvede aut, Parižani bi "napunili" taj prostor sa dvojicom igrača koji bi bili uz Olisea, poslije čega bi uspjevali da mu oduzmu loptu i započnu kontru. Ako ne bi uspjeli da oduzmu loptu, natjerali bi Bajern da se lopta vrati unazad, poslije čega bi napad išao preko lijeve strane, koju je PSŽ bolje kontrolisao.

Imao je Zair-Emrija koji je igrao desnog beka i stalno je imao pomoć štopera Markinjosa, u završnici meča vidjeli smo čak i kako Hviča Kvarachelija kidiše, dok je s druge strane manje bio opterećen Nuno Mendeš koji je od rane faze meča igrao sa žutim kartonom i na kraju je uspio da "preživi" Olisea, kao i crveni karton zbog čeka su u Bajernu ljuti.

Olise lost possession 29 times man just not good enough from himpic.twitter.com/v0Jehn8NJS — WagerKingz (@KingzSportsBets)May 6, 2026



Ova situacija sa ispucavanjem lopte u aut viđena je čak pet puta na utakmici i nije slučajnost, posebno jer znamo da nije prvi put da Luis Enrike na ovaj način "usmjerava" kako će se igrati i na kom dijelu terena. Za to Bajern nije bio spreman.