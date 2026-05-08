Argentinac otkrio ludačku priču sa Zlatanom Ibrahimovićem: "Ubili smo se od alkohola prije treninga"

Argentinac otkrio ludačku priču sa Zlatanom Ibrahimovićem: "Ubili smo se od alkohola prije treninga"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Ezekijel Laveci se prisjetio burnih dana sa Zlatanom Ibrahimovićem u Parizu i otkrio kako su jedne noći zajedno "cugali" do zore, pa ipak otišli na trening Pari Sen Žermena.

Ezekijel Laveci otkrio ludačku priču sa Zlatanom Ibrahimovićem Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Argentinski fudbaler Ezekijel Laveci imao je odličnu karijeru - igrao je za Estudijantes i San Lorenco u otadžbinu prije dolaska u Evropu, gdje je najprije stigao u Napoli 2007. godine da bi pet godina kasnije prešao u pariske "svece".

Upravo je na "Parku prinčeva" igrao zajedno sa Zlatanom Ibrahimovićem, pa je medijima nedavno otkrio i jednu zanimljivu anegdotu sa švedskim fudbalerom porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

"Bilo je to poslije nekog koncerta. Nekoliko nas je izašlo, a kad smo se vraćali kući, zove me Ibra i pita šta radim. Bio sam sa djevojkom, ali sam joj rekao da ide kući jer idem napolje sa Ibrahimovićem. Došao sam kući, sjeo u auto i otišao po njega", počeo je priču Laveci.

Noć se totalno otela kontroli.

"Ubili smo se od alkohola, stvarno smo se uništili. Prestali smo da pijemo u pet ujutru, a trening je bio u osam. Stigli smo u osam sati - ja sam trenirao normalno, dok je Ibra ležao u sobi kod doktora i govorio da je mrtav", dodao je uz smijeh Argentinac.

Zlatan je kasnije prišao Laveciju potpuno šokiran.

"Pa kako ti možeš da treniraš danas?"

Ipak, postojao je razlog za to.

"Ono što nije znao je da sam ja to radio bukvalno svaki dan", zaključio je Argentinac.

Laveci je u PSŽ-u igrao od 2012. do 2016. godine, a kasnije je u Kini zarađivao više od 20 miliona evra godišnje.

Poslije završetka karijere javno je govorio o problemima sa alkoholom, a 2024. godine su mu ljekari dijagnostikovali hipomaniju - oblik bipolarnog poremećaja.

(MONDO)

