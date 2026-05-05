Ovakvog Zlatana nikada niste vidjeli: Đokovićev prijatelj ga zbog opklade ošišao do glave

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Proslavljeni fudbaler Zlatn Ibrahimović odlučio da nam predstavi onovi imidž, čiji je dio i obrijana glava.

Zlatan Ibrahimović obrijao glavu Izvor: instagram/zlatan

Tokom čitave karijere Zlatana Ibrahimovića smo gledali sa dugačkom kosom, koja mu je postala jedan od zaštitnih znakova. Čini se da ga u narednom periodu nećemo viđati u takvom izdanju, barem ako je vjerovati fotografijama koje je objavio na društvenim mrežama. Na njima uopšte nema kose - što je potpuno iznenađujuće.

"Opklada je opklada", napisao je Zlatan Ibrahimović uz fotografije na kojima se vidi da mu je nekadašnji kvoterbek Tom Brejdi "radio o glavi". Pogledajte kako je to izgledalo:

Pretpostavlja se da je ovo dio kampanje koja bi trebalo da najavi Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku. Tokom ljeta će se Svjetsko prvenstvo u fudbalu igrati u te tri države, a najviše mečeva biće na programu u Americi - gdje se spremaju spektakularni događaji koji će pratiti takmičenje.

Od ranije se zna da će Zlatan Ibrahimović biti dio emisija koje prate Svjetsko prvenstvo, a i Tom Brejdi će imati svoju ulogu. Nekadašnji NFL igrač, sadašnji vlasnik Birmingema i veliki prijatelj Novaka Đokovića obožava fudbal i zbog toga će biti jedan od specijalnih gostiju kada se bude analizirao Mundijal koji će pratiti čitava planeta.

