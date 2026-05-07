Zlatan Ibrahimović o nevjenčanoj supruzi: "Imala je jednu šansu da se uda za mene, drugu neće dobiti"

Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović nikad nije prestao da iznenađuje izjavama, pa jedne koja se odnosila na brak sa Helenom Seger ostala je duboko urezana.

Karakter legendarnog Zlatana Ibrahimovića (44) je zaštitni znak Šveđanina. Možda baš zbog arogancije koja ga je obilježila je uspio da dostigne najviše nivoe svjetskog fudbala, a na kraju krajeva - doprinijela mu je i kad je upoznao životnu saputnicu Helenu Seger (55). Međutim, kad je 11 godina stariju partnerku upitao da se vjenčaju, ona je odbila i to je ujedno bio posljednji put da je Ibrahimović imao slično pitanje.

Zlatan i Helena iza sebe imaju romantičnu ljubavnu priču, ali par koji ima dvojicu sinova, nikad nije stupio u brak. Ipak, to nije bila tema koja je privlačila mnogo pažnje, sve dok Zlatan Ibrahimović nije iznio detalje zbog kojih legendarni fudbaler i TV lice Švedske napismeno nemaju potvrđen brak. Najprije je Zlatan bio vjeren za konobaricu, ali je ubrzo shvatio šta trenutak proševine znači - brak u narednih godinu dana. Zbog toga je raskinuo vjeridbu, ali je prilikom upoznavanja Helene Seger shvatio je da brak nije tako strašna institucija.

Međutim, kako stvari stoje - dovijeka će ostati neženja, pošto želja da stane na ludi kamen nije bila obostrana, u trenutku. U emisiji britanskog novinara Pirsa Morgana ispričao je da je Helenu poznao na parkingu na željezničkoj stanici u Malmeu. Pojasnio je da su mu prve namjere bile da je impresionira, imao je crveni Ferari - bio je nemoguće da ne privuče pažnju. Ipak, to nije bilo ono što je oborili s nogu već ostvarenu ženu u poslovnom svijetu.

"Nisam se predavao. Vidio sam tu plavušu na parkingu... Ja u Ferariju, htio sam da budem kul, ali je i ona bila kul. Parkirao sam kraj nje i ona me je skroz ignorisala. Pomislio sam je**te, to stvarno nisam očekivao. Bio sam stidljiv tada, nisam se osjećao kao tip kakav sam uopšte danas pun samopouzdanja i to me je iznenadilo. Ja sam tek sa 18 stigao u grad, nisam ni znao za takve djevojke, bile su skroz drugačije od onih iz mog kraja. Odjednom sam primjetio nešto novo, nisam ni znao šta se sve dešava u centru, da su tu takve plavuše...", kazao je Ibrahimović.

"Vidio sam Helenu tada i pomislio je**te kako lijepa devojka, a ona me skroz ignoriše i ne primjećuje. Slao sam i poruke njenoj drugarici i ona me i dalje ignorisala. Nastavio sam, bio sam uporan... Poslao sam joj na kraju poruku, napisao čitavu priču i završio sa "onaj iz crvenog automobila" da bi znala o kome se radi. Samo jer sam vozio crveni Ferari. Odgovorila je na kraju i napisala "ona iz crnog automobila", jer je vozila njen crni sportski auto. Pričali smo puno, ali bila je starija, ja sam bio malo dijete za nju. Bila je elegantna, znala je šta hoće, dok sam ja bio klinac. Dvije godine smo izlazili i ja sam je pozvao onda u Italiju da ide sa mnom. Da nije bila starija od mene, ne bi izdržala. Drugačijeg sam temperamenta, baš zbog godina je i dalje sa mnom. Ona je mnogo zrelija od mene i vidjela je nešto... Možda i neku investiciju u meni", nasmijao se Zlatan.

Proslavljeni fudbaler otkrio je i da je zaprosio Helenu, iako je par tad već imao dvoje djece - sinove Maksimilijana (19) i Vinsenta (18). Međutim, odgovor je bio "ne", pomalo neočekivan, ali Ibrahimović tvrdi da zbog odričnog odgovora još više cijeni Helenu. Mada, kako njegov karakter nalaže - jednom je pokušao i više neće.

"Zašto se nismo vjenčali? Pa, da ne izgubim pola imovine", nasmijao se Ibrahimović i otkrio šta je istina: "Zaprosio sam je i rekla je 'ne' prije par godina. Jaka je to žena... Rekao sam joj da poslije 20 godina treba da se vjenčamo, a Helena je rekla da joj to ne treba. Osjećao sam se još bolje zapravo poslije toga, poštujem je od tada još više. Imala je jednu šansu da se uda za mene, drugu neće dobiti. Imamo dvoje djece, to je više od braka".

"Rekla mi je ne moram da se udam za tebe da bih pokazala da smo zajedno, imamo dvoje djece i nije mi potreban papir da se dokaže da je moja. Na kraju, nebitno je", zaključio je Ibrahimović.

Kako žive Zlatan i Helena?

Ibrahimović je javno govorio i o privatnom životu, kako živi porodica slavnog fudbalera vrlo je često pitanje, a odgovor Šveđanina - obično. Ibrahimović ne poriče da njegova supruga obavlja i kućne poslove, iako su milioneri.

"Žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni prije nego što sam počeo da se brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene. U svemu me je pratila, odustala je od svega samo zbog mene", rekao je Ibrahimović.

"Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja veću odgovornost. Ljudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali zapravo o realnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć je što imamo čistačicu. I sinove sam vozio u školu, dolazio sa njih poslije treninga, baš kao što je to slučaj u svakoj normalnoj porodici. Tako smo se mi odlučili. Tokom cijelog školovanja, moja djeca su samo vozila bicikl. Druge porodice su imale bebisitere koji su pratili njihovu djecu ili je s njima išao vozač. To nismo mi", ispričao je Zlatan Ibrahimović.

