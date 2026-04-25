"Pred mene su stavili jedan uslov - Crvenu zvezdu": Zlatan Ibrahimović je tada jedini put odbio Berluskonija

Samo je jedno rekao ne Silviju Berluskoniju Zlatan Ibrahimović i to zbog - dvomeča sa Crvenom zvezdom.

Zlatan Ibrahimović je na kraju karijere igrao za čak devet klubova, a kultni status je realno stekao samo u Milanu. Došao je u redove "rosonera" 2010. na pozajmicu iz Barselone, pa se vraćao dva puta, ali zapravo je 2006. prvi put trebalo da dođe kod Silvija Berluskonija i Adrijana Galijanija. To se nije desilo zbog - dvomeča sa Crvenom zvezdom! O tome je u svojoj autobiografiji "Adrenalin" pisao sam Ibra.

"Nakon sudijskog skandala 2006, Juventus je degradiran u Seriju B. Biram da napustim klub i potpišem za Inter, najvećeg Modijevog neprijatelja. Kad sam ga obavijestio, nije me grdio, niti išta rekao, možda zato što je tada imao većih problema za rešavanje", počeo je svoju priču Ibra.

Tada je samo nekoliko igrača ostalo u klubu - Đanluiđi Bufon, Alesandro Del Pjero, David Trezege, Mauro Kamoranezi... Zlatan je imao druge planove.

"Počeo sam pripreme sa Juventusom na planini. Bio sam u sobi sa Nedvedom, ali sam očekivao da idem. Da sam imao godina koliko sada, ostao bih da pomognem timu da se vrati u Seriju A, kao što sam uradio s Milanom, koji sam vratio na vrh. Ali bio sam na početku karijere, htio sam da igram Ligu šampiona, a ne Seriju B, bio sam mlad i gladan golova", objasnio je on.

"Sačekaj Zvezdu, pa dođi"

Naravno da je tada mladom i u naponu snage Zlatanu mnogo ponuda bilo na stolu. Jedna je bila i od Milana koji se izborio da ga nekako i pored skandala puste u kvalifikacije za Ligu šampiona. Žrijeb je htio da Milan za rivala dobije Crvenu zvezdu. Na kraju je Milan ušao u Ligu šampiona, ali bez Zlatana.

"Prije nego sam potpisao za Inter, takođe mi je i Milan ponudio ugovor, ali pod jednim uslovom: da se sačeka preliminarna faza Lige šampiona protiv Crvene zvezde. 'Ako se kvalifikujemo, klub će imati više novca.' Bili su sigurni da ću svakako otići kod njih jer je Milan klub koji je bio više u modi, samo tri godine ranije osvojio je Ligu šampiona, dok Inter nije osvojio Skudeto sedamnaest godina. Inter mi je, međutim, dao bolju ponudu. Onda se Mino vratio u Milan: 'Ako će Ibra biti vaš igrač broj jedan, mora imati najveću platu u timu.' Braida i Galijani su odgovorili: 'Čak i da nam se Gospa ukaže, nećemo mijenjati ugovor koji smo vam ponudili.'"

To je bio kraj. Kada je čuo šta su čelni ljudi MIlana, sa kojima je kasnije postao najbliži prijatelj, rekli njegovom agentu, Zlatan Ibrahimović je prelomio i potpisao za Inter.

"Uvrijedio me je taj odgovor sa Gospom. To je značilo da me Milan nije dovoljno želio, a ja ne idem na mjesto gdje fali entuzijazma. Naredio sam Minu: 'Zaključi ugovor sa Interom. Pobrinuću se da uzmem taj Skudeto nakon sedamnaest godina. To je izazov.' Te večeri kad sam potpisao za Inter, Berluskoni je bio na večeri u jednom milanskom restoranu. Svirao je gitaru za stolom s prijateljima. Smijali su se i zabavljali. Ispričali su mi da je, čim su mu prenijeli da sam potpisao za Inter, odložio gitaru i sat vremena ćutao", napisao je u svojoj autobiografiji "Adrenalin" Zlatan Ibrahimović.