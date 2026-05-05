Opsovao Ibrahimovića pred svima, nije slutio kakav ga pakao čeka: "Nisam mogao da hodam, ostao sam bez miliona"

Holanđanin Gregori Van Der Vil odjurio je sa stadiona poslije svađe sa Zlatanom Ibrahimovićem i nije mogao ni da sluti kakav ga pakao čeka u nastavku karijere.

Bivši holandski fudbaler Gregori Van Der Vil (38) podijelio je sa javnošću detalje svog teškog stanja tokom duge borbe sa anksiosnošću i napadima panike. Nekada poznati desni bek, koji se u Pari Sen Žermenu žestoko sukobio sa Zlatanom Ibrahimovićem (44) u svlačionici, podijelio je na Instagramu sjećanje na 2010. godinu i na svoj nastup u finalu Svjetskog prvenstva protiv Španije u Južnoj Africi.

"Tunel prije finala Svetskog prvenstva 2010. Imao sam 22 godine i bio sam najmlađi na terenu. Šta pamtim? Miris trave i krampone na betonu na putu ka terenu. Španska himna počinje prije naše. Iste sekunde je kolona igrača počela da se pomjera. Šta ne pamtim? Da sam osjetio bilo šta od toga".

"Nisam osjetio ni ponos, ni nervozu, ni težinu tog trenutka. Radio sam to od kada sam imao sedam godina, sveo sam osjećanje na rješavanje zadatka. Bio je to najveći meč mog života i sistem je radio automatski. Cijenu nisam platio 2010, već je cena plaćena 2020, kada sam ležao u krevetu sa 32 godine, sa svim urednim nalazima i kada nisam mogao da hodam po sopstvenoj dnevnoj sobi".

"Roboti ne rade zauvijek. Oni samo izgledaju kako da rade, sve dok ne prestanu", napisao je Holanđanin ponikao u Ajaksu, koji je četiri godine igrao za PSŽ (2012 - 2016), a potom po sezonu za Fenerbahče, Kaljari i Toronto, u kojem je 2019. završio karijeru.

Zbog svađe sa Ibrahimovićem odjurio sa stadiona

Bio je to 13. mart 2016. i bilo je to na stadionu sadašnjeg drugoligaša Troa. Pari Sen Žermenu bila je potrebna pobjeda da "ovjeri" osvajanje četvrte šampionske titule u nizu i pobijedio je čak 9:0. Do 19. minuta bilo je 3:0, Zlatan Ibrahimović dao je ukupno četiri gola i sigurno još pamti te pogotke i to popodne. Ipak, nije bilo sve idealno u timu Lorana Blana.

U poluvremenu, Ibrahimović je započeo svađu sa Van Der Vilom, a "L'ekip" je prenio kako je sve izgledalo.

"Daj mi bolje lopte", rekao je Zlatan.

"Radim šta mogu, ako budem mogao - daću ti", uzvratio je Van Der Vil.

"Slušaj, igraj onako kako ti kažem i sve će biti u redu", insistirao je Ibrahimović.

"Od*ebi", odbrusio mu je Van Der Vil i tada se u raspravu umiješao kapiten Tijago Silva i zaustavio ih.

Holanđanin je tražio da izađe iz igre i napustio je stadion prije kraja, pa ga nema na fotografijama šampionske proslave. Sa druge strane, Ibrahimović je odnio kući loptu sa potpisima, da ga podsjeća na dan kada je dao četiri gola i osvojio titulu.

Tog dana, ispostavilo se, Van Der Vilova karijera krenula je stranputicom. Odigrao je još samo jedan meč u Ligi 1 prije odlaska iz PSŽ-a tog leta u Fenerbahče, u kojem se nije snašao, kao ni u jednom klubu poslije toga.

Ostao bez 4,5 miliona, tvrdi da je žestoko prevaren

Dok je igrao za Fenberbahče (2016/17), Van Der Vil bio je žrtva prevare, jer mu je odmah po dolasku u Tursku jedan biznismen uzeo 4,5 miliona dolara. To je ono što Holanđanin tvrdi. Biznismen se zvao Umit Akbulut i predložio je Holanđaninu da investira 4,5 miliona u niz kompanija kako bi zaradio veliki novac.

Međutim, ostao je bez te investicije i o tome je govorio javno.

"Mjesec dana nakon što sam došao u Tursku, upoznao sam Umita Akbuluta, biznismena. Iznio mi je poslovnu ponudu i povjerovao sam mu. Htio je da zaradi novac za nas u roku od četiri mjeseca. Poslije toga sam ga pitao šta je bilo sa našim kompanijama i odgovorio mi je 'Daj mi 600.000 dolara i zaboravi na novac. Jer ovo je Turska i ne možeš da počneš bilo šta'".

"Prevario me je! To je uticalo i na moju karijeru i na moj privatni život", kazao je Holanđanin.

Biznismen Akbulut je uhapšen zbog optužbe za prevaru i poricao je da je uradio bilo šta pogrešno, već je tvrdio da Van Der Vil nije poštovao svoj dio dogovora. I on je iznio svoju stranu priče.

"Kada je Gregori došao u Tursku, prolazio je kroz probleme. Preporučio sam mu da se bavi humanitarnim radom, da posjećuje bolesnu djecu i da objavljuje nešto u vezi sa Turskom na svojim društvenim mrežama. Tražio mi je da promovišem njegov brend i organizovao sam sastanak sa njim i agentom boksera Flojda Mejvedera. Postigli su dogovor o investiciji od oko 4,2 miliona dolara. Trebalo je da ode u tri različite zemlje radi promocije i Flojd je snimio poseban video u njegovu čast, to još nismo pokazali".

"Poslije toga su nastali problemi između Turske i Holandije, pa smo odlučili da odložimo tu turneju. Tada je Gregori počeo da traži svoj novac nazad. Rekao sam mu 'Možemo da promijenimo datum, ali ne možemo da ti vratimo novac, jer tako šou-biznis funkcioniše'. Tako da su te njegove tvrdnje potpuno netačne", tvrdio je Turčin.

U međuvremenu, Van Der Vil je završio karijeru 2019. sa samo 31 godinom i suočio se sa ozbiljnim psihičkim problemima, pa je naredne godine koristio za širenje svijesti o psihološkom zdravlju sportista.

