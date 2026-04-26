Zlatan Ibrahimović o ocu Šefiku: "Patio je za Jugoslavijom"

Legendarni Zlatan Ibrahimović je u životnoj ispovijesti otkrio kakav je odnos imao sa ocem Šefikom koji je krenuo putem poroka.

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović imao je jako teško djetinjstvo. Zajedno sa roditeljima i sestrom preselio se u Malme još kao mali dječak, a prve godine po dolasku iz Jugoslavije je proveo u siromaštvu.

Njegova majka je radila nekoliko poslova da bi prehranila porodicu, dok je otac pio i bančio po kafanama. Na kraju su se razveli, a Zlatan jako dobro pamti mukotrpne dane iz tog perioda i sve ih je opisao u svojoj autobiografiji "Adrenalin".

Ipak, bilo je i onih lijepih dana kada je zajedno sa ocem Šefikom i sestrom Sanelom pecao na jezeru i pravio se da vozi stari Opel Kadet.

"Bio sam srećan kad bi otac došao kod majke po nas, sestru i mene jer je bio njegov red da cijeli dan provedemo sa njim. Odlazili smo na jedan veliki parking, stavljao me u krilo i davao mi da okrećem volan na tamnoplavom Opel Kadetu. Zatim nas je vodio na velike hamburgere i sladoled sa šlagom. To je bila prava sreća. Često smo zajedno pecali. Jednom sam se posvađao sa Sanelom i s obzirom na to da moj otac ima karakter sličan mom, istrgnuo nam je štapove iz ruku i bacio ih u jezero pa smo otišli kući", otkrio je Ibrahimović u svojoj knjizi.

Više puta je ispričao da je rat u Jugoslaviji mnogo uticao na njegovog oca koji se odao alkoholu. Ipak, njih dvojica uprkos svemu imaju dobar odnos.

"Moj otac je patio zbog rata u bivšoj Jugoslaviji, majka je radila teške poslove od jutra do uveče, nisam imao šta da jedem i uvijek sam na sebi imao istu trenerku, školu da ne spominjem. Fudbal je bio moja jedina sreća, jedini segment života u kojem sam se osjećao oslobođen od svojih problema."

Od države Švedske mu je mjesečno pripadalo 75 evra dok je išao u školu, ali nikada ih nije dobijao jer mu je to otac prećutao. Njegova djeca sada imaju sve i želi da ih nauči pravim vrijednostima.

"Maksi i Vinsent imaju džeparac kojim kupuju užinu u školskoj menzi i za druge manje troškove, ali su to dvojica pametnjakovića, kad im nešto treba, traže od mene ili od Helene da im to kupimo, nikad ne troše svoj novac. I ja sam kao mali imao svoju karticu. Svakog mjeseca pripadalo mi je 75 evra od države jer sam išao u školu. Nisam to znao jer mi ih otac nije davao", ispričao je Zlatan i nastavio:

"To su mi spomenuli prijatelji iz razreda: 'Vidi, to je tvoj novac. Moraš da tražiš od oca. Tada sam otišao kod oca: 'Oprosti, zašto svi moju prijatelji uzimaju taj novac, a ja ne?'. Na početku se pravio da ne razumije, poslije smo otišli zajedno u banku i napravio mi je debitnu karticu. Uplaćivali su 75 eura svakog 20. u mjesecu. Ja sam u 23:59 sati bio ispred bankomata, i kad je padao snijeg i kad je bilo deset stepeni ispod nule. Kad bi otkucala ponoć, ubacivao bih karticu da podignem novac", prisjetio se legendarni napadač.

