"A to što imaš ić u prezimenu?": Zlatan ponizio Lebrona, uslijedila svađa za sva vremena

Da li znate za svađu Zlatana Ibrahimovića i Lebrona Džejmsa? Dvojica sportista sa ogromnim egom su se sporječkala i sve je na kraju dobilo nekoliko nastavaka, kada je čak upleteno bilo i Zlatanovo porijeklo za koje se Lebron uhvatio.

Ako bismo pričali o dvojici sportista sa najvećim egom, mnogi bi se na prvu setili Zlatana Ibrahimovića i Lebrona Džejmsa. I teško da bi pogriješili, pošto koliko god da se radilo o vanserijskom fudbaleru i košarkašu, znamo takođe i da su uvijek bili spremni sami sebe da veličaju, da grade određeni imidž u javnosti, da im je lako povrijediti sujetu...

A šta se dešava kada "udare" jedan na drugoga? Prije nekoliko godina, kada je Zlatan Ibrahimović došao u Los Anđeles i tamo postao ogromna zvijezda, vidjeli smo kako izgleda i njihov obračun. Sudar dvije arogancije - američke i švedske, odnosno pa bolje rečeno balkanske - počeo je na inicijativu Zlatana Ibrahimovića, a završio se ozbiljnim "udarcem" Lebrona Džejmsa, poslije čega ni jedan ni drugi više nisu govorili na ovu temu.

Kako je Zlatan "pecnuo" Džejmsa?

Sve je počelo dolaskom Zlatana Ibrahimovića u Ameriku 2018. godine, kada je potpisao za Los Anđeles Galaksi. Lebron Džejms bio je jedan od igrača koji su ga dočekali, naravno zbog većeg odjeka u javnosti, a tim povodom htio je da obraduje Zlatana. Po priči koja kruži već godinama u javnosti, Džejms je tada poslao svoj dres Ibrahimoviću, a kada ga je Zlatan dobio - samo ga je potpisao i vratio nazad s autogramom.

“Dear Los Angeles, You’re welcome.”



Zlatan Ibrahimović's full page advert in the LA Times today.pic.twitter.com/E6jTfiiyMe — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)March 23, 2018

"Sada Los Anđeles ima Boga i Kralja, Zlatan želi dobrodošlicu Džejmsu!", napisao je Ibra po dolasku Lebrona u Lejkerse čime ga je još jednom "pecnuo", zakupivši takođe i čitavu naslovu stranu u najtiražnijim američkim novinama.

Zakuvalo se oko rasizma

Zavladalo je zatišje da bi se njihova rasprava nastavila tokom osjetljive političke situacije u SAD 2020. godine, prije svega zbog policijske brutalnosti prema Afroamerikancima. Tada je Lebron Džejms izašao iz okvira sportiste i poručio je da njegov primjer svi treba da slijede, na šta ga je "poklopio" Zlatan.

"Sportisti ujedinjuju planetu, a politika je dijeli. Naša uloga je da ujedinimo svijet u onome što najbolje radimo. Sportisti treba da se bave sportom, a političari politikom", poručio je Ibrahimović, tada već igrač Milana, ne Los Anđelesa.

"Sviđa mi se Džejms. On je fenomenalan u poslu kojim se bavi, ali ne volim kada ljudi sa statusom koji on ima pričaju o politici. Radi ono u čemu si dobar. Ja igram fudbal jer sam dobar u fudbalu. Ne bavim se politikom. Da sam političar, onda bih se bavio politikom. To je prva greška koju poznati ljudi prave kada postanu poznati. Za mene je bolje da izbjegnem određene teme i radim ono u čemu sam dobar, inače rizikujem da radim nešto pogrešno", dodao je Šveđanin.

Lebron se uhvatio za "ić" kod Zlatana

Lebron Džejms je žestoko reagovao na to, posebno jer se uvijek gnušao fraze "ćuti i driblaj" kojom su zapušavali usta sportistima u Americi. Od početka svoje NBA karijere, Džejms je želio da samog sebe etablira kao ličnost koja je "više od sportiste", tako da nije iznenađenje što je ušao u rat sa Ibrahimovićem.

"Nema šanse da ću se uvijek držati samo sporta zato što razumijem koliko se moj glas čuje i kako mogu da ga koristim kao platformu da pomognem", poručio je Lebron, pa se uhvatio za "ić" u prezimenu švedskog fudbalera koji dolazi sa Balkana.

"Interesantno je da to govori kada mislim da je 2018. godine pričao o istoj ovoj stvari dok je bio u Švedskoj. Zbog njegovog prezimena, koje nije bilo tamo tipično, osjetio je rasizam na terenu. Je l' tako? Rekao je to, zar ne? Mislim da je baš to rekao. Pričam ovo kao vrlo edukovana osoba. Ja sam tip kome ne želite da se zamjerite, zato što se pripremim i 'uradim domaći zadatak'", objasnio je Lebron Džejms poslije čega su njih dvojica "zakopala ratne sjekire".

Šta je sve prolazio Zlatan zbog "ić"?

Zlatan je rođen 1981. godine u Malmeu od oca Šefika i majke Jurke. Jugoslovenski iseljenici su u potrazi za boljim životom otišli u Švedsku gdje se rodio "mali Ibra", najveći u istoriji skandinavskog fudbala koji je teško krčio svoj put ka vrhu:

"Prilike koje se pružaju Svensonu i Andersonu se ne pružaju i Ibrahimoviću. On ih ne dobija, kao ni bilo ko sa sličnom 'pozadinom'.Takve šanse ja nisam imao. Te šanse sam stvarao. To sam uradio sam. Niko mi ih nije poklonio... Da uđem u prvi tim Malmea? To je bilo nemoguće. Imali smo Osmanovskog u ekipi samo zato što je igrao za reprezentaciju. U suprotnom ne bi bilo šanse. Da uđem u reprezentaciju? Nema šanse. Ta vrata sam ja otvorio".

"Slobodno mogu da kažem da bih bio zaštićen da imam 'normalno' švedsko prezime. I u svijetu i u njihovoj zemlji. Ko je prošao ono kroz šta sam ja prošao? Ne govorim ovdje o tome da sam ja neko i nešto, niti govorim o svom egu... Recite mi, ko je nastupao bolje od mene? Nije tu stvar u onome 'O, ne, evo on opet priča, umišlja da je nešto, da je 'diva'' i slično. Ovo su činjenice. Ovo sam rekao kada sam počeo karijeru. Evo odgovora na sve kroz šta sam prošao".

"Recite mi još jednog švedskog igrača koji je sve to postigao? Niko nije. Ko je nastupao za klubove za koje sam ja nastupao i ko je uradio ono što sam ja uradio? Niko. Zato govorim u svoje ime i znam o čemu pričam".

Pomalo arogantno, a možda i ne, Ibrahimović je rekao da je Švedsku "stavio na fudbalsku mapu" i predstavljao je kao što niko nije, zato ga je taj rasizam bolio:

"U medijima postoji prikriven rasizam. Oni ne mogu da prihvate da sam Ibrahimović. A, ja? Ja uživam. Jer jesam Ibrahimović i jer jesam Šveđanin. I jesam 'novi Šveđanin'. Ja sam nova Švedska. To je kraj diskusije", dodao je Zlatan Ibrahimović.