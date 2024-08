Zlatan je ponizio Lebrona kao niko nikad: Uslijedio je rat, Džejms ga napao zbog "ić" u prezimenu

Zlatan Ibrahimović i Lebron Džejms su sportisti kojima je "ego" srednje ime. Zbog toga su bili i u ratu koji je kulminirao kada je Lebron podsjetio Zlatana da se žalio na istu stvar koju je želio da odbrani u svojoj Americi.

Lebron Džejms uspio je u velikoj misiji koju je imao ovog ljeta. Želio je da u 40. godini sa reprezentacijom SAD osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i to mu je pošlo za rukom, iako nimalo jednostavno kako je to zamislio Kevin Durent. Namučili su se Amerikanci protiv Srbije i Francuske, bili na korak od poraza u odlučujućim utakmicama, međutim na kraju je Džejms mogao ponosno da sebi "stavi krunu" i tako još jednom arogancijom naljuti mnoge navijače.

Upravo ta arogancija ide uz njegovu ličnost, a jedini koji bi mogao da mu izađe na crtu od fudbalera je Zlatan Ibrahimović. Iako su se jedan drugome divili zbog košarkaških, odnosno fudbalskih uspjeha, isto tako je poznato i da su imala "duel" van terena koji se i dan-danas prepričava.

Sve je počelo dolaskom Zlatana Ibrahimovića u Ameriku 2018. godine, kada je potpisao za Los Anđeles Galaksi. Lebron Džejms bio je jedan od igrača koji su ga dočekali, naravno zbog većeg odjeka u javnosti, a tim povodom htio je da obraduje Zlatana. Po priči koja kruži već godinama u javnosti, Džejms je poslao svoj dres Ibrahimoviću, a kada ga je Zlatan dobio - samo ga je potpisao i vratio nazad.

"Sada Los Anđeles ima Boga i Kralja, Zlatan želi dobrodošlicu Džejmsu!", napisao je Ibra po dolasku Lebrona u Lejkerse čime ga je još jednom "pecnuo", da bi se njihova rasprava nastavila i tokom osjetljive političke situacije u SAD 2021. godine, prije svega zbog policijske brutalnosti prema Afroamerikancima.

Tada je Lebron Džejms izašao iz okvira sportiste i poručio je da njegov primjer svi treba da slijede, na šta ga je "poklopio" Zlatan: "Sportisti ujedinjuju planetu, a politika je dijeli. Naša uloga je da ujedinimo svijet u onome što najbolje radimo. Sportisti treba da se bave sportom, a političari politikom", poručio je Ibrahimović, tada igrač Milana.

"Sviđa mi se Džejms. On je fenomenalan u poslu kojim se bavi, ali ne volim kada ljudi sa statusom koji on ima pričaju o politici. Radi ono u čemu si dobar. Ja igram fudbal jer sam dobar u fudbalu. Ne bavim se politikom. Da sam političar, onda bih se bavio politikom. To je prva greška koju poznati ljudi prave kada postanu poznati. Za mene je bolje da izbjegnem određene teme i radim ono u čemu sam dobar, inače rizikujem da radim nešto pogrešno", dodao je Šveđanin.

Džejms je žestoko reagovao na to, posebno jer se uvijek gnušao fraze "ćuti i driblaj" kojom su zapušavali usta sportistima u Americi. Od početka svoje NBA karijere, Džejms je želio da samog sebe etablira kao ličnost koja je "više od sportiste", tako da nije iznenađenje što je ušao u rat sa Ibrahimovićem.

"Nema šanse da ću se uvijek držati samo sporta zato što razumijem koliko se moj glas čuje i kako mogu da ga koristim kao platformu da pomognem", poručio je Lebron, pa se uhvatio za "ić" u prezimenu švedskog fudbalera koji dolazi sa Balkana.

"Interesantno je da to govori kada mislim da je 2018. godine pričao o istoj ovoj stvari dok je bio u Švedskoj. Zbog njegovog prezimena, koje nije bilo tamo tipično, osjetio je rasizam na terenu. Je l' tako? Rekao je to, zar ne? Mislim da je baš to rekao. Pričam ovo kao vrlo edukovana osoba. Ja sam tip kome ne želite da se zamjerite, zato što se pripremim i 'uradim domaći zadatak'", objasnio je Lebron Džejms poslije čega su njih dvojica "zakopala ratne sjekire", pa su u više navrata čak s velikim poštovanjem govorila jedan o drugome.

ŠTA JE ZLATAN PROLAZIO ZBOG "IĆ" U KARIJERI?

Zlatan je rođen 1981. godine u Malmeu od oca Šefika koji dolazi sa područja BiH i majke Jurke iz Hrvatske. Jugoslovenski iseljenici su u potrazi za boljim životom otišli u Švedsku gdje se rodio "mali Ibra", možda i najveći u istoriji skandinavskog fudbala koji je teško krčio svoj put ka vrhu: "Prilike koje se pružaju Svensonu i Andersonu se ne pružaju i Ibrahimoviću. On ih ne dobija, kao ni bilo ko sa sličnom 'pozadinom'.Takve šanse ja nisam imao. Te šanse sam stvarao. To sam uradio sam. Niko mi ih nije poklonio... Da uđem u prvi tim Malmea? To je bilo nemoguće. Imali smo Osmanovskog u ekipi samo zato što je igrao za reprezentaciju. U suprotnom ne bi bilo šanse. Da uđem u reprezentaciju? Nema šanse. Ta vrata sam ja otvorio".

"Slobodno mogu da kažem da bih bio zaštićen da imam 'normalno' švedsko prezime. I u svijetu i u njihovoj zemlji. Ko je prošao ono kroz šta sam ja prošao? Ne govorim ovdje o tome da sam ja neko i nešto, niti govorim o svom egu... Recite mi, ko je nastupao bolje od mene? Nije tu stvar u onome 'O, ne, evo on opet priča, umišlja da je nešto, da je 'diva'' i slično. Ovo su činjenice. Ovo sam rekao kada sam počeo karijeru. Evo odgovora na sve kroz šta sam prošao".

"Recite mi još jednog švedskog igrača koji je sve to postigao? Niko nije. Ko je nastupao za klubove za koje sam ja nastupao i ko je uradio ono što sam ja uradio? Niko. Zato govorim u svoje ime i znam o čemu pričam".

Pomalo arogantno, a možda i ne, Ibrahimović je rekao da je Švedsku "stavio na fudbalsku mapu" i predstavljao je kao što niko nije, zato ga je taj rasizam bolio: "U medijima postoji prikriven rasizam. Oni ne mogu da prihvate da sam Ibrahimović. A, ja? Ja uživam. Jer jesam Ibrahimović i jer jesam Šveđanin. I jesam 'novi Šveđanin'. Ja sam nova Švedska. To je kraj diskusije", dodao je Zlatan Ibrahimović.

