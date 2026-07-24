Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms potpisao je skroman ugovor sa Filadelfijom.

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Cijeli svijet je očekivao da Lebron Džejms završi karijeru u Klivlend Kavalirsima, ali on je potpuno neočekivano prešao u Filadelfija Seventisikserse. Popularni "kralj" je potpisao ugovor na dvije godine i za to vrijeme će zaraditi osam miliona dolara.

On će po prvi put u NBA karijeri dužoj od dvije decenije biti među slabije plaćenim igračima. Za njega su Nikola Jokić, Stef Kari, Džejsom Tejtum, Janis Adetokumbo i ostale NBA zvijezde daleko ispred, dok je prilično iznenađujuća informacija to što je plaćen manje od srpskih košarkaša Nikole Jovića i Nikole Topića.

Players set to make more money than LeBron James this season:



Stephen Curry

Nikola Jokić

Jayson Tatum

Anthony Davis

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Jaylen Brown

Devin Booker

Karl-Anthony Towns

Jimmy Butler

Paul George

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Cade Cunningham

Evan Mobley…pic.twitter.com/RAAqzbiN1t — Underdog (@Underdog)July 24, 2026

Ne može u najjačoj ligi na svijetu da se živi od stare slave, samo surovi biznis i brojke... Lebron je punih 11 godina bio najplaćeniji u ligi, ali odavno je pao na ljestvici i sada je na samom vrhu Stef Kari.

Koliko zarađuju srpski igrači u NBA?

Vidi opis Šok: Lebron Džejms sada zarađuje manje od Nikole Topića i Nikole Jovića, o Nikoli Jokiću da ne pričamo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Srpski košarkaš Nikola Jokić je drugi najplaćeniji igrač u NBA ligi sa platom od 59 miliona dolara po sezoni, dok je Stef Kari trenutno prvi na listi sa 62.

Srpski bek Bogdan Bogdanović u Hjuston Roketsima zarađuje 3,5 miliona godišnje, dok Nikola Topić u Oklahomi ima oko 5 miliona za sezonu.

Nikola Jović je prošle godine produžio ugovor sa Majami Hitom i po sezoni zarađuje nešto više od 15 miliona, tako da je od drugi najplaćeniji srpski košarkaš iza Jokića.

Trostruki MVP NBA lige će sljedećeg ljeta potpisati istorijski ugovor sa Denver Nagetsima i po sezoni će imati zaradu od nevjerovatnih 70 miliona dolara i tako će oboriti rekord Stefa Karija, koji je zbog svojih godina već dostigao svoj maksimum.

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