Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms potpisao je skroman ugovor sa Filadelfijom.
Cijeli svijet je očekivao da Lebron Džejms završi karijeru u Klivlend Kavalirsima, ali on je potpuno neočekivano prešao u Filadelfija Seventisikserse. Popularni "kralj" je potpisao ugovor na dvije godine i za to vrijeme će zaraditi osam miliona dolara.
On će po prvi put u NBA karijeri dužoj od dvije decenije biti među slabije plaćenim igračima. Za njega su Nikola Jokić, Stef Kari, Džejsom Tejtum, Janis Adetokumbo i ostale NBA zvijezde daleko ispred, dok je prilično iznenađujuća informacija to što je plaćen manje od srpskih košarkaša Nikole Jovića i Nikole Topića.
Players set to make more money than LeBron James this season:— Underdog (@Underdog)July 24, 2026
Stephen Curry
Nikola Jokić
Jayson Tatum
Anthony Davis
Giannis Antetokounmpo
Joel Embiid
Jaylen Brown
Devin Booker
Karl-Anthony Towns
Jimmy Butler
Paul George
Kawhi Leonard
Donovan Mitchell
Cade Cunningham
Evan Mobley…pic.twitter.com/RAAqzbiN1t
Ne može u najjačoj ligi na svijetu da se živi od stare slave, samo surovi biznis i brojke... Lebron je punih 11 godina bio najplaćeniji u ligi, ali odavno je pao na ljestvici i sada je na samom vrhu Stef Kari.
Koliko zarađuju srpski igrači u NBA?
Šok: Lebron Džejms sada zarađuje manje od Nikole Topića i Nikole Jovića, o Nikoli Jokiću da ne pričamo
Srpski košarkaš Nikola Jokić je drugi najplaćeniji igrač u NBA ligi sa platom od 59 miliona dolara po sezoni, dok je Stef Kari trenutno prvi na listi sa 62.
Srpski bek Bogdan Bogdanović u Hjuston Roketsima zarađuje 3,5 miliona godišnje, dok Nikola Topić u Oklahomi ima oko 5 miliona za sezonu.
Nikola Jović je prošle godine produžio ugovor sa Majami Hitom i po sezoni zarađuje nešto više od 15 miliona, tako da je od drugi najplaćeniji srpski košarkaš iza Jokića.
Trostruki MVP NBA lige će sljedećeg ljeta potpisati istorijski ugovor sa Denver Nagetsima i po sezoni će imati zaradu od nevjerovatnih 70 miliona dolara i tako će oboriti rekord Stefa Karija, koji je zbog svojih godina već dostigao svoj maksimum.
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(MONDO)