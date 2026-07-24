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Šok: Lebron Džejms sada zarađuje manje od Nikole Topića i Nikole Jovića, o Nikoli Jokiću da ne pričamo

Šok: Lebron Džejms sada zarađuje manje od Nikole Topića i Nikole Jovića, o Nikoli Jokiću da ne pričamo

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms potpisao je skroman ugovor sa Filadelfijom.

lebron zaradjuje manje od topica i jovica jokic daleko ispred Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Cijeli svijet je očekivao da Lebron Džejms završi karijeru u Klivlend Kavalirsima, ali on je potpuno neočekivano prešao u Filadelfija Seventisikserse. Popularni "kralj" je potpisao ugovor na dvije godine i za to vrijeme će zaraditi osam miliona dolara.

On će po prvi put u NBA karijeri dužoj od dvije decenije biti među slabije plaćenim igračima. Za njega su Nikola Jokić, Stef Kari, Džejsom Tejtum, Janis Adetokumbo i ostale NBA zvijezde daleko ispred, dok je prilično iznenađujuća informacija to što je plaćen manje od srpskih košarkaša Nikole Jovića i Nikole Topića.

Ne može u najjačoj ligi na svijetu da se živi od stare slave, samo surovi biznis i brojke... Lebron je punih 11 godina bio najplaćeniji u ligi, ali odavno je pao na ljestvici i sada je na samom vrhu Stef Kari.

Koliko zarađuju srpski igrači u NBA?

Srpski košarkaš Nikola Jokić je drugi najplaćeniji igrač u NBA ligi sa platom od 59 miliona dolara po sezoni, dok je Stef Kari trenutno prvi na listi sa 62.

Srpski bek Bogdan Bogdanović u Hjuston Roketsima zarađuje 3,5 miliona godišnje, dok Nikola Topić u Oklahomi ima oko 5 miliona za sezonu. 

Nikola Jović je prošle godine produžio ugovor sa Majami Hitom i po sezoni zarađuje nešto više od 15 miliona, tako da je od drugi najplaćeniji srpski košarkaš iza Jokića.

Trostruki MVP NBA lige će sljedećeg ljeta potpisati istorijski ugovor sa Denver Nagetsima i po sezoni će imati zaradu od nevjerovatnih 70 miliona dolara i tako će oboriti rekord Stefa Karija, koji je zbog svojih godina već dostigao svoj maksimum.

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01:21
Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Lebron Džejms

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