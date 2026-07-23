Skandal bivšeg NBA igrača: Igrao za Denver, sad je iza rešetaka zbog flaše votke

Bivši košrkaš Denvera Taj Loson uhapšen je nakon što je, navodno, ukrao flašu alkohola.

Izvor: BOB PEARSON/EPA

Bivši NBA košarkaš Taj Loson našao se u centru pažnje nakon incidenta u američkoj saveznoj državi Kolorado, gdke je uhapšen zbog sumnje da je ukrao flašu votke iz jedne prodavnice, a potom napravio probleme i tokom boravka u pritvoru.

Loson je tokom karijere osam sezona igrao u najjačoj ligi svoketa, a najbolje partije pružao je u dresu Denver Nagetsa, koji su ga izabrali kao 18. pika na draftu 2009. godine. Kasnije je nastupao za Hjuston Roketse, Indijana Pejserse, Sakramento Kingse i Vašington Vizardse, dok je posljednji NBA meč odigrao u plej-ofu 2018. godine. Nakon odlaska iz SAD igrao je u inostranstvu, a posljednji angažman imao je 2023. u Venecueli.

Prema policijskom zapisniku, incident se dogodio 16. jula u mjestu Kestl Rok. Vlasnik lokalne prodavnice obavijestio je nadležne oko 20 časova, tvrdeći da je video Losona kako napušta objekat bez plaćanja flaše votke marke "Tito's", čija je vrijednost iznosila 34 dolara.

Kako se navodi u izvještaju, nekadašnji NBA igrač je nakon izlaska iz prodavnice otvorio flašu i počeo da pije, a zatim je otišao u obližnji restoran i sjeo za šank. Ljudi koji su se tamo zatekli rekli su policiji da je djelovao dezorijentisano, teturao se i ostavljao utisak osobe pod dejstvom alkohola.

Policija ga je ubrzo privela, nakon čega je smješten u zatvor okruga Daglas. Protiv njega je podnesena prijava za krađu robe čija vrijednost ne prelazi 300 dolara.

Problemi za Losona nastavili su se i iza rešetaka. Prema pisanju "Njujork posta", koji se poziva na policijsku dokumentaciju, bivši košarkaš je tokom pritvora vrijeđao službenike, koristio uvredljive izraze, udarao nogama u staklo ćelije, vikao i pljuvao po podu. Ipak, nakon određenog vremena se smirio i izvinio zbog svog ponašanja.

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