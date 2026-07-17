Adam Silver je javno priznao da svi u NBA ligi čekaju konačnu odluku Lebrona Džejmsa i da bez njega ne mogu da naprave raspored za narednu sezonu.

Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN

Lebron Džejms je odlučio da ode iz Lejkersa, sada je slobodan agent i čeka se njegova konačna odluka. Navodno je i Denver bio na listi potencijalnih klubova, ali je sada sve dalji od Kolorada. Spekuliše se da je izbor pao na Klivlend, Majami, Minesotu i Golden Stejt, a svi u ligi čekaju njegovu odluku.

Priznao je to i komesar NBA lige Adam Silver koji je po malo i iznenadio javnost svojom izjavom. Priznao je da ne mogu da naprave kompletan raspored za narednu sezonu i za one najbitnije mečeve na najveće praznike, jer se čeka "kralj".

Vidi opis Adam Silver šokirao mnoge: "Čekamo Lebronovu odluku, ne možemo to da završimo prije toga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Odluka o tome gdje će Lebron će uticati na raspored. Volio bih da što prije saopšti odluku, pa da možemo da završimo raspored. Utiče to na nas u smislu utakmica kojima ćemo otvoriti sezonu, Božićne utakmice i slično", rekao je Adam Silver.

Ovako je već Silver između redova i najavio da će izvjesno novu sezonu vjerovatno da otvori duel Lejkersa i novog Lebronovog tima...

NBA Commissioner Adam Silver says LeBron James’ decision is impacting league planning.



“Where LeBron plays will affect the schedule. I’d like him to make his announcement already so we can finish the schedule.”#gameplan26pic.twitter.com/IXBm3lrKuP — CNBC Sport (@CNBCSport)July 16, 2026

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