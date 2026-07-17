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Adam Silver šokirao mnoge: "Čekamo Lebronovu odluku, ne možemo to da završimo prije toga"

Adam Silver šokirao mnoge: "Čekamo Lebronovu odluku, ne možemo to da završimo prije toga"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Adam Silver je javno priznao da svi u NBA ligi čekaju konačnu odluku Lebrona Džejmsa i da bez njega ne mogu da naprave raspored za narednu sezonu.

NBA liga ne može da napravi raspored bez Lebrona Džejmsa Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN

Lebron Džejms je odlučio da ode iz Lejkersa, sada je slobodan agent i čeka se njegova konačna odluka. Navodno je i Denver bio na listi potencijalnih klubova, ali je sada sve dalji od Kolorada. Spekuliše se da je izbor pao na Klivlend, Majami, Minesotu i Golden Stejt, a svi u ligi čekaju njegovu odluku.

Priznao je to i komesar NBA lige Adam Silver koji je po malo i iznenadio javnost svojom izjavom. Priznao je da ne mogu da naprave kompletan raspored za narednu sezonu i za one najbitnije mečeve na najveće praznike, jer se čeka "kralj".

"Odluka o tome gdje će Lebron će uticati na raspored. Volio bih da što prije saopšti odluku, pa da možemo da završimo raspored. Utiče to na nas u smislu utakmica kojima ćemo otvoriti sezonu, Božićne utakmice i slično", rekao je Adam Silver.

Ovako je već Silver između redova i najavio da će izvjesno novu sezonu vjerovatno da otvori duel Lejkersa i novog Lebronovog tima...

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Tagovi

NBA liga Lebron Džejms košarka Adam Silver

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