"Jasno je šta oni žele": Adam Silver polako diže ruke od saradnje sa Evroligom

Komesar NBA lige Adam Silver osvrnuo se na mogućnost saradnje sa Evroligom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Velike promene u evropskoj košarci su počele, a čini se da je dolazak u NBA pokrenuo Evroligu da se transformiše iz korijena. Iako je postojala mogućnost novoformirano takmičenje NBA Evropa i Evroliga sarađuju, još uvijek nisu pronašli način na koji bi to ostvarili, a da nijedna strana ne bude na gubitku.

Komesar najjače lige na svijetu Adam Silver ponovo je govorio o potencijalnim zajedničkim planovima. Ipak, sada je izvjesnije da će dvije organizacije nastaviti svojim putem. Evroliga je krenula sa pregovorima oko franšiza, dok NBA Evropa i dalje pregovara sa investitorrima i eventualnim učesnicima u takmičenju čiji je početak planiran za sezonu 2027/2028.

"Neću ulaziti u previše detalja o određenim tačkama neslaganja sa Evroligom, osim ovoga: Ćus Bueno, koji mi je sada prijatelj i bivši kolega iz NBA lige, naravno radi svoj posao i zastupa te klubove i organizacije. Mark Tejtum i ja nastavljamo da vodimo razgovore s njim. Sasvim je jasno šta on želi postići u tim razgovorima, a to je očuvanje vrijednosti koju je Evroliga godinama gradila."

Veliki broj gradova izrazio je želju da učestvuje u projektu NBA Evropa, ali još uvijek se nije stiglo do faze "obavezujućih sporazuma".

"Da, krenuli smo tim putem, bez obzira na stav Evrolige. Uvijek nam je bila želja da postignemo određeni vid konsolidacije evropske košarke i optimistični smo da to možemo i ostvariti. Što se tiče ponuda, da, primili smo više ponuda od gradova - onih prvobitnih za koje smo se nadali da će željeti da pokrenu projekat. Još uvijek nismo u fazi obavezujućih ponuda, nazvao bih ih početnim iskazivanjem interesovanja, uz koje smo dobili i finansijske informacije. Ipak, svi treba da znaju da će, nakon prijema tih početnih ponuda, uslijediti dalji razgovori prije nego što dođemo do trenutka sklapanja obavezujućih sporazuma. Još uvijek nismo stigli do te faze."

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