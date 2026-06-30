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Šta se dešava sa dolaskom NBA u Evropu? Stigle nove informacije o 12 gradova i 10 milijardi dolara

Šta se dešava sa dolaskom NBA u Evropu? Stigle nove informacije o 12 gradova i 10 milijardi dolara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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NBA liga je sve bliža dolasku u Evropu i o tome je pričao zamenik Adama Silvera Mark Tejtum i najavio dolazak.

Nba dolazi u evropu i donosi 10 milijardi dolara Izvor: Stephane Lemouton-Pool / Sipa Press / Profimedia

NBA liga je sve bliža ulasku u Evropu. Plan je da to bude u oktobru 2027. godine. Kakvi su planovi i ciljevi? O tome je pričao zamjenik Adama Silvera - Mark Tejtum. On je otkrio nove detalje o tome.

"Ohrabreni smo posljednjim ponudama koje smo dobili od stalnih franšiza za novu ligu koju formiramo u Evropi sa FIBA. Interesovanje je ogromno. Biće to najveći prihod koji je evropska košarka ikada. Imamo 12 gradova koji su glavni kandidati, uz mnogo već postojećih košarkaških i fudbalskih klubova. Radićemo sa FIBA da napravimo dugoročne dogovore", poručio je Tejtum kroz saopštenje.

Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

A, košarkaški portal "Jurohups" tvrdi da u prvoj dekadi postoji plan o distribuciji čak 10 milijardi dolara. Takođe, pojavile su se i informacije o tome da su ponude od spomenutih 12 gradova preko 500 miliona dolara i da ima nekih od preko milijarde...

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Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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