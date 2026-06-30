Šta se dešava sa dolaskom NBA u Evropu? Stigle nove informacije o 12 gradova i 10 milijardi dolara

NBA liga je sve bliža dolasku u Evropu i o tome je pričao zamenik Adama Silvera Mark Tejtum i najavio dolazak.

Izvor: Stephane Lemouton-Pool / Sipa Press / Profimedia

NBA liga je sve bliža ulasku u Evropu. Plan je da to bude u oktobru 2027. godine. Kakvi su planovi i ciljevi? O tome je pričao zamjenik Adama Silvera - Mark Tejtum. On je otkrio nove detalje o tome.

"Ohrabreni smo posljednjim ponudama koje smo dobili od stalnih franšiza za novu ligu koju formiramo u Evropi sa FIBA. Interesovanje je ogromno. Biće to najveći prihod koji je evropska košarka ikada. Imamo 12 gradova koji su glavni kandidati, uz mnogo već postojećih košarkaških i fudbalskih klubova. Radićemo sa FIBA da napravimo dugoročne dogovore", poručio je Tejtum kroz saopštenje.

Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

A, košarkaški portal "Jurohups" tvrdi da u prvoj dekadi postoji plan o distribuciji čak 10 milijardi dolara. Takođe, pojavile su se i informacije o tome da su ponude od spomenutih 12 gradova preko 500 miliona dolara i da ima nekih od preko milijarde...

The latest NBA Europe bids are in.



▪️$500M+ in each of the 12 target cities

▪️Multiple bids at $1B+

▪️Bids from 20+ existing basketball, soccer clubs



The NBA and FIBA will now work to finalize winning bids and long-form agreements to launch in Oct 2027. — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen)June 30, 2026

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(MONDO)