Šta ovo znači za NBA Evropu? Real Madrid "predriblao" Silvera, pao dogovor na 10 godina

Real Madrid ostaje uz Evroligu, potpisujući novi ugovor na 10 godina, što komplikuje planove NBA Evrope.

Izvor: Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid spominjao se kao "glavni saveznik" NBA Evrope, međutim na kraju je odlučio da ostane uz Evroligu. Prema pisanju španske Marke, Real Madrid je dogovorio sa Evroligom da potpišu novi ugovor na još deset sezona, čime je jasno poručio i komesaru NBA lige Adamu Silveru da ne računa na najtrofejniji klub Starog kontinenta.

Dugo su vagali u Real Madridu šta da rade, računala je NBA Evropa da će "upecati" Florentina Pereza koji je prvi pojurio i za Superligom bogatih u fudbalu kada je trebalo "odjaviti" UEFA, međutim na kraju je došlo do preokreta.

Šta ovo znači za NBA Evropu?

Čitav projekat sada dolazi u pitanje, iako je najavljen za sezonu 2027/28. Niti jedan član Evrolige nije pristao da pređe na "drugu stranu" i čelnici tog takmičenja znaju da uz sebe imaju Olimpijakos, Panatinaikos, Barselonu, Real Madrid, Barselonu, Baskoniju, Efes, Fenerbahče, Bajern Minhen, Olimpiju Milano, Asvel, Makabi, CSKA Moskvu i Žalgiris.

To daje dobru startnu poziciju Evroligi da ne brine previše o NBA Evropi, ali otvara drugu mogućnost - formiranja zajedničke lige o čemu se sve više priča od prije nekoliko mjeseci.

I odluka Real Madrida da se "ne obeća" novoformiranom takmičenju govori u prilog tome da bi NBA Evropa i Evroliga mogli ipak da udruže snage i da naprave još jaču ligu, što samo znači da su pred nama dugi i iscrpljući pregovori. Vidjećemo ko će tu na kraju najviše profitirati.

Podsjetimo, NBA Evropa želi da ima klubove u velikim gradovima kao što su Madrid, Barselona, London, Mančester, Pariz, Atina, Rim i Istanbul, ali sem ideje i volje da investira veliki novac - nije se mnogo odmaklo od tog koraka.