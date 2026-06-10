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Šta se dešava sa NBA Evropom? Poslije sastanka stiglo saopštenje, nove informacije oko saradnje Evrolige i FIBA

Šta se dešava sa NBA Evropom? Poslije sastanka stiglo saopštenje, nove informacije oko saradnje Evrolige i FIBA

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Poslije silnih spekulacija i razgovora oko početak NBA Evropa stiglo je zajedničko saopštenje poslije sastanka NBA sa predstavnicima Evrolige i FIBA

Održan novi sastanak o NBA Evropa Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Ideja je da NBA Evropa krene u oktobru 2027. godine. To je potvrđeno sa više strana i to direktno od čelnika novog takmičenja. Da li će se tu naći i Evroliga ili samo FIBA?

To je pitanje na koje mnogi čekaju odgovor. Šta je plan? Održan je sastanak danas između predstavnika FIBA, NBA i Evrolige i poslije tog sastanka je poslato zajedničko saopštenje tri strane. Najavljen je novi sastanak vrlo brzo.

"Predstavnici FIBA, NBA i Evrolige su se sastali u predstavništvu FIBA i tamo je nastavljena konstruktivna diskusija o budućnosti evropske košarke i potencijalnoj saradnji. Novi sastanak će se održati početkom jula", stoji u saopštenju koje je prenio "Jurohups".

Da li su se pomerili sa "nulte tačke" i da li postoji opcija o saradnji? Trebalo bi polako stvari da postaju jasnije...

Tagovi

NBA Evropa NBA liga Evroliga FIBA

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