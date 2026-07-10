Otkriven plan NBA za Evropu: Klubovima stiže 10 milijardi, evo kako će čitav sistem funkcionisati

Klubovi koji će učestvovati u FIBA ligi šampiona i oni koji potencijalno imaju mjesto u ovom takmičenju imali su priliku da razgovaraju sa predstavnicima NBA lige.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Velike promjene u evropskoj košarci sve su bliže realizaciji. Tokom sastanka održanog uoči žrijeba za predstojeću sezonu FIBA Lige šampiona, predstavnici NBA lige prvi put su detaljnije predstavili klubovima planove vezane za osnivanje NBA Evrope, projekta koji bi trebalo da zaživi već od oktobra 2027. godine.

Pred čelnicima klubova koji će igrati FIBA Ligu šampiona ili će kroz kvalifikacije pokušati da izbore mjesto u takmičenju, jasno je naglašeno da će sezona 2026/27 imati posebnu težinu. Upravo ona trebalo bi da posluži kao svojevrsna odskočna daska za ulazak u novo evropsko takmičenje koje NBA razvija zajedno sa FIBA, piše Meridian sport.

Posebna pažnja posvećena je načinu na koji će klubovi moći da dođu do mjesta u budućoj ligi. Iz NBA su poručili da će sistem biti usklađen sa evropskim sportskim modelom, što znači da će klubovi imati mogućnost da se plasiraju kroz rezultate u FIBA Ligi šampiona, ali i kroz nacionalna prvenstva. Takođe, potvrđeno je da učešće neće biti ograničeno na jednu sezonu, pošto će ekipe imati priliku da se kroz rezultate izbore za ostanak u elitnom društvu.

Najviše interesovanja izazvao je finansijski dio projekta. Predstavnici NBA ponovili su da planiraju ogromna ulaganja u evropsku košarku, a procjena je da će u prvih deset godina između klubova biti raspodjeljeno oko 10 milijardi dolara. Cilj je da se stvori stabilan sistem koji će značajno unaprijediti finansijsku sliku evropskih klubova.

Naglašeno je i da neće biti razlike u raspodjeli prihoda između klubova sa dugoročnim licencama i onih koji do mjesta u NBA Evropi stignu kroz rezultate na terenu. Svi učesnici trebalo bi da imaju jednaka finansijska prava. Kada je riječ o sportskom djelu, finalisti FIBA Lige šampiona izboriće direktan plasman u NBA Evropu za narednu sezonu, dok će ekipa koja završi na trećem mjestu dobiti priliku da kroz kvalifikacije pokuša da stigne do mjesta u novom takmičenju.

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