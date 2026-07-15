Darko Rajaković ostaje bez najvećeg pojačanja: Kavaju Lenardu se sprema najgori scenario

NBA zvijezda Kavaj Lenard mogao bi da bude suspendovan na duže vrijeme.

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Šta se dešava sa Kavajem Lenardom? Nakon što je njegov trejd iz Los Anđeles Klipersa u Toronto Reptorse stopiran, zvijezda NBA lige bi mogla da se suoči sa ozbiljnim posljedicama. Kršenje "seleri kepa" je ozbiljan prestup u najjačoj košarkaškoj ligi, ali sve mora da bude razriješeno do kraja ljeta.

Prema navodima ESPN-a, Lenard je u riziku od dugotrajne suspenzije, pa čak i poništenja ugovora.

"Apsolutno najgori scenario je poništavanje ugovora Kavaja Lenarda ili njegova suspenzija na duži vremenski period. Bilo da je riječ o 40 ili 20 utakmica, ili pak o čitavoj sezoni... sve zavisi od dokaza i onoga što se otkrije tokom istrage", rekao je poznati NBA insajder Šams Čarnija.

Šta kažu čelnici NBA lige?

Komesar NBA lige Adam Silver se oglasio povodom ovog slučaja i rekao kako liga nije odgovorna za stopiranje trejda.

"To mora da bude završeno prije starta nove sezone. Traje duže nego što sam se nadao, u to nema sumnje", rekao je Silver i dodatno pojasnio situaciju:

"Takođe želim da pojasnim da liga nije pauzirala razmenu. Uključene strane su odlučile da ne nastavljaju dalje jer je istraga ostala otvorena i svaki potencijalni uticaj na ugovor Kavaja Leonarda još uvijek nije bio poznat. Odlučili su da ne nastavljaju sa tom neizvjesnošću, ali to je bilo dobro poznato prije nego što je razmena predložena. Ne mislim da je postojao ikakav razlog da ljudi vjeruju da će se Kavajev status promijeniti samo zato što je razmijenjen. Istraga mora da ide svojim tokom", jasan je Silver.

Šta kažu iz Toronta?

Lenard ima veliku želju da se vrati u Toronto poslije sedam godina i bilo bi to strašno pojačanje za tim Darka Rajakovića. Ipak, u Reptorsima nisu htjeli da ulaze u rizik i čekaju kraj istrage...

"Kancelarija NBA lige nas je obavijestila da bismo, usljed tekuće istrage koja uključuje Kliperse, mi preuzeli rizik od bilo kakvog potencijalnog ishoda te istrage koji bi mogao uticati na Kavaja Lenarda. S obzirom na to, sačekaćemo da se istraga lige završi", navode iz kanadskog kluba.

"Reptorsi i dalje žarko žele da vrate Kavaja Lenarda u Toronto i raduju se brzom rješenju za naše igrače, našu organizaciju i naše navijače".