logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković ostaje bez najvećeg pojačanja: Kavaju Lenardu se sprema najgori scenario

Darko Rajaković ostaje bez najvećeg pojačanja: Kavaju Lenardu se sprema najgori scenario

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

NBA zvijezda Kavaj Lenard mogao bi da bude suspendovan na duže vrijeme.

Kavaju Lenardu prijetu duga suspenzija Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Šta se dešava sa Kavajem Lenardom? Nakon što je njegov trejd iz Los Anđeles Klipersa u Toronto Reptorse stopiran, zvijezda NBA lige bi mogla da se suoči sa ozbiljnim posljedicama. Kršenje "seleri kepa" je ozbiljan prestup u najjačoj košarkaškoj ligi, ali sve mora da bude razriješeno do kraja ljeta.

Prema navodima ESPN-a, Lenard je u riziku od dugotrajne suspenzije, pa čak i poništenja ugovora.

"Apsolutno najgori scenario je poništavanje ugovora Kavaja Lenarda ili njegova suspenzija na duži vremenski period. Bilo da je riječ o 40 ili 20 utakmica, ili pak o čitavoj sezoni... sve zavisi od dokaza i onoga što se otkrije tokom istrage", rekao je poznati NBA insajder Šams Čarnija.

Šta kažu čelnici NBA lige?

Komesar NBA lige Adam Silver se oglasio povodom ovog slučaja i rekao kako liga nije odgovorna za stopiranje trejda.

"To mora da bude završeno prije starta nove sezone. Traje duže nego što sam se nadao, u to nema sumnje", rekao je Silver i dodatno pojasnio situaciju:

"Takođe želim da pojasnim da liga nije pauzirala razmenu. Uključene strane su odlučile da ne nastavljaju dalje jer je istraga ostala otvorena i svaki potencijalni uticaj na ugovor Kavaja Leonarda još uvijek nije bio poznat. Odlučili su da ne nastavljaju sa tom neizvjesnošću, ali to je bilo dobro poznato prije nego što je razmena predložena. Ne mislim da je postojao ikakav razlog da ljudi vjeruju da će se Kavajev status promijeniti samo zato što je razmijenjen. Istraga mora da ide svojim tokom", jasan je Silver.

Šta kažu iz Toronta?

Lenard ima veliku želju da se vrati u Toronto poslije sedam godina i bilo bi to strašno pojačanje za tim Darka Rajakovića. Ipak, u Reptorsima nisu htjeli da ulaze u rizik i čekaju kraj istrage...

"Kancelarija NBA lige nas je obavijestila da bismo, usljed tekuće istrage koja uključuje Kliperse, mi preuzeli rizik od bilo kakvog potencijalnog ishoda te istrage koji bi mogao uticati na Kavaja Lenarda. S obzirom na to, sačekaćemo da se istraga lige završi", navode iz kanadskog kluba.

"Reptorsi i dalje žarko žele da vrate Kavaja Lenarda u Toronto i raduju se brzom rješenju za naše igrače, našu organizaciju i naše navijače".

Tagovi

Kavaj Lenard NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC