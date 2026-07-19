Mario Hezonja neće kod Nikole Jokića

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja još uvijek čeka idealnu ponudu za povratak u NBA ligu.

Izvor: MN PRESS

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja ima rok do sutra da pronađe angažman u NBA ligi. Sjajni šuter nije zadovoljan dešavanjima u Real Madridu nakon odlaska Serđa Skariola i riješen je da se još jednom oproba na najvećoj sceni. Međutim, ponude koje je dobijao posljednjih dana su daleko od idealnih.

Kako prenose španski mediji, za Hezonju su se raspitivali Denver Nagetsi koju su nedavno angažovali još jednu zvijezdu Evrolige Alfu Dijaloa.

Dijalo je potpisao u Denver Nagetse za platu od 1,6 miliona dolara, što je za Hezonju neprihvatljiva suma, s obzirom na bruto platu od 4,7 miliona evra koju bi trebalo da primi u Madridu tokom predstojeće sezone.

Jasno je da Hezonja neće otići ukoliko ne bude zarađivao bar pet ili šest miliona dolara, ali pitanje je koliko je to u ovom momentu realno? Iako mu ugovor sa kraljevskim klubom važi do 2028. godine, izlazna klauzula od 850.000 dolara i važi do 20. jula.

Hrvatski as je bio MVP prvenstva u Španiji sa učinkom od 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencije, dok je u Evroligi bilježio 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije.

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