logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milioni nisu jedina prepreka: Hezonja ne želi u dva grada, trećem postavio visoke zahtjeve

Milioni nisu jedina prepreka: Hezonja ne želi u dva grada, trećem postavio visoke zahtjeve

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mario Hezonja tražio je znatno više novca za odlazak u Tursku. Međutim, iz Efesa još nisu spremni da odgovore na zahteve Hrvata

Hezonja neće u Dubai i Izrael, Efes nudi malu platu Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša Mario Hezonja dobio je ponude nekoliko klubova iz Evrolige. Međutim, osim gradova, ne odgovara mu ni finansijska ponuda, pa ostaje pitanje gdje će košarkaš Real Madrida nastaviti karijeru - u Efesu, Dubaiju ili Hapoelu?

Izvjesno je da će Mario Hezonja karijeru nastaviti u Evropi i pored želje da se vrati u najjaču ligu na svijetu. S obzirom na to da se sve manje priča o odlasku u NBA, ostaje osvrt na elitno takmičenje. Trenutno je poznato da Hrvata u svojim timovima žele Efes, Hapoel i Dubai, ali postoje određene prepreke.

Navodno, Hezonja ne želi da živi u Dubaiju, kao i u Izraelu, iako su ova dva kluba u potpunosti spremna da odgovore na finansijske zahtjeve Hrvata. S druge strane, Efes, koji za novu sezonu pravi rekonstrukciju tima, Hezonji je ponudio nešto slabiju platu. Hrvat je zatražio između 3,5 i četiri miliona evra, što je cifra koju klub iz Istanbula trenutno ne može da odvoji. 

Hezonja je u minuloj sezoni bio lider Real Madrida, uz prosječan učinak od 13,3 poena, četiri skoka i 2,4 asistencije po utakmici.

Tagovi

Mario Hezonja košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC