Milioni nisu jedina prepreka: Hezonja ne želi u dva grada, trećem postavio visoke zahtjeve

Mario Hezonja tražio je znatno više novca za odlazak u Tursku. Međutim, iz Efesa još nisu spremni da odgovore na zahteve Hrvata

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša Mario Hezonja dobio je ponude nekoliko klubova iz Evrolige. Međutim, osim gradova, ne odgovara mu ni finansijska ponuda, pa ostaje pitanje gdje će košarkaš Real Madrida nastaviti karijeru - u Efesu, Dubaiju ili Hapoelu?

Izvjesno je da će Mario Hezonja karijeru nastaviti u Evropi i pored želje da se vrati u najjaču ligu na svijetu. S obzirom na to da se sve manje priča o odlasku u NBA, ostaje osvrt na elitno takmičenje. Trenutno je poznato da Hrvata u svojim timovima žele Efes, Hapoel i Dubai, ali postoje određene prepreke.

Navodno, Hezonja ne želi da živi u Dubaiju, kao i u Izraelu, iako su ova dva kluba u potpunosti spremna da odgovore na finansijske zahtjeve Hrvata. S druge strane, Efes, koji za novu sezonu pravi rekonstrukciju tima, Hezonji je ponudio nešto slabiju platu. Hrvat je zatražio između 3,5 i četiri miliona evra, što je cifra koju klub iz Istanbula trenutno ne može da odvoji.

Hezonja je u minuloj sezoni bio lider Real Madrida, uz prosječan učinak od 13,3 poena, četiri skoka i 2,4 asistencije po utakmici.