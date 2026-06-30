PAOK vodi Hezonju i Bongu: Od miliona ih boli glava, ovu ponudu Trinkijerija ne mogu da odbiju

Mario Hezonja i Isak Bonga su naredne mete PAOK-a u prelaznom roku.

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PAOK se ozbiljno zaletio! Tim koji će sa klupe voditi Andrea Trinkijeri riješen je da uđe u Evroligu i da napravi tim koji ne samo da će biti konkurentan nego koji bi mogao i da osvoji ovo takmičenje,

Već su doveli Nika Kalatesa i potpisali ga na dvije godine, a sada su im mete Mario Hezonja i Isak Bonga. Žele da sa dokazanim NBA i evroligaškim krilnim igračima naprave kičmu tima za naredne sezone.

Šta im se nudi u Grčkoj?

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Dok je Bonga koncentrisan na NBA ponude i tu PAOK čeka da Bonga odustane od američkih ponuda, Mario Hezonja je navodno nezadovoljan u Real Madridu. Iako ima dugogodišnji ugovor, mogao bi PAOK da ga privoli nevjerovatnom ponudom.

Navodno je prema grčkim medijima PAOK pred Hezonju stavio ugovor od 5.000.000 evra godišnje, dok je Bongi ponudio dosta manje, ali i 3.200.000 evra za dvije godine je ugovor koji vjerovatno ne bi dobio u NBA ligi.