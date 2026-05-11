Sprema se zemljotres u Evroligi: Vraća se Andrea Trinkijeri?

PAOK bi mogao da dobije specijalnu pozivnicu za Evroligu.
Neizvjesno je kako će izgledati sastav Evrolige naredne sezone, ali je zvanično objavljeno da proširenja neće biti. Status nekoliko klubova je pod znakom pitanja, pre svih francuskih - Asvela, Monaka i Burga.
Asvel za sada nije produžio desetogodišnju licencu i zainteresovan je za saradnju sa NBA, dok je Monako u finansijskim problemima i još uvijek nastupa pod licencom kao osvajač Evrokupa. Što se tiče Burga, on takođe nema finansijsku stabilnost i velike su šanse da ostane da se takmiči u drugom rangu evropskog takmičenja.
Ova situacija otvara opcije za nove timove, a među glavnim kandidatima za specijalne pozivnice su navodno PAOK i Bešiktaš, prenosi "Basketball sphere".
Očekuje se da konačna odluka bude donijeta u junu, dok se uveliko pregovara sa novim kandidatima za stalne licence, a dugoročni plan uključuje prelazak na franšizni sistem.
Zašto PAOK?
Između ova dva kluba, PAOK je u boljoj poziciji jer se u grčkom timu već duže vrijeme spremaju za elitu. Doveli su poznatog stručnjaka Andreu Trinkijerija i najavljena su velika pojačanja za narednu sezonu. Sve je počelo dolaskom bogatog investitora Aristotelisa Mistakidisa
Navodno su na meti PAOK-a Alesandro Pajola i Vil Klajburn, dok Maodo Lo ipak produžio saradnju sa Žalgirisom. Od velikih imena potpisali su Patrika Beverlija na početku sezone, a tu su nekadašnji reprezentativac Litvanije Tomas Dimša kao i Kliford Omoruji koga pamtimo iz Makabija i Galatasaraja.