Leandro Paredes predvodio Boku Juniors do pobjede, četiri dana poslije finala Mundijala (VIDEO)

Četiri dana nakon što je igrao finale Svjetskog prvenstva sa Argentinom, Leandro Paredes predvodio je Boca Juniors do pobjede nad čileanskim O'Higinsom u šesnaestini finala Kopa Sudamerikana.

Izvor: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Argentinski vezista se poslije poraza u finalu Mundijala sukobio sa španskim fudbalerima, zbog čega ga vrlo vjerovatno očekuje kazna FIFA. Međutim, već četiri dana poslije finala na stadionu "MetLife" u Nju Džersiju, iskusni Paredes je obukao dres Boke na čuvenoj "Bombonjeri" i bio jedan od najzaslužnijih za trijumf.

Paredes je u 44. minutu majstorski asistirao Urugvajcu Migelu Merentielu za vođstvo Boke, koje se na kraju pokazalo i minimalnom prednošću pred revanš u Čileu.

✨Solo LEANDRO DANIEL PAREDES hace ese pase. pic.twitter.com/lkd5DMv7zb — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera)July 24, 2026

Prije ove utakmice, posljednji put je za Boku nastupio 28. maja u porazu od Universidad Katolike, kada su eliminisani iz Kopa Libertadores. Poslije skoro dva mjeseca, odmah je zaigrao iako se kasnije saznalo da je posljednje utakmice na Mundijalu odigrao sa slomljenim rebrima.

Nakon meča Paredes je dao izjavu za medije u Buenos Ajresu. Najprije se osvrnuo na povredu.

"Prvih nekoliko dana bilo je teško jer sam imao malu pukotinu, ali sada sam bolje. Intenzivan bol sam osjećao poslije utakmice protiv Egipta, ali uz pomoć traumatologa i cijelog tima dobro smo to podnijeli kako bismo izdržali što duže".

Odlučno je odbacio teorije zavere o finalnoj utakmici sa Španijom.

"Ako se sve zasniva na onome što čujem, to je ludo. Imali smo sjajno Svjetsko prvenstvo. Španija je bila bolja od nas u finalu i zasluženo su pobijedili. Sada možemo samo da uživamo u onome što smo postigli u ovih osam godina. Bio je to spektakularan proces i veliko zadovoljstvo biti dio toga".

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Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Priznao je i da će trebati vremena da se prebrodi poraz u finalu.

"Biće to dug proces prevazilaženja onoga što smo doživjeli. Gubitak svjetskog finala će dugo boljeti jer smo ponovo bili tako blizu. Ipak, moramo da uživamo u svemu što smo postigli. Ljudi su se vidjeli u nama i to je najvažnije".

"Na pitanja o budućnosti Lionela Mesija i selektora Lionela Skalonija, Paredes je bio oprezan.

"Za mnoge će biti teška odluka hoće li nastaviti ili ne. Bio je to prelijep proces, ali biće veoma teško održati ovaj nivo. Moramo mirno da razgovaramo sa trenerom i donesemo odluke".

Za kraj, upitan o sopstvenoj budućnosti u reprezentaciji, zaključio je: "Ne znam, to je proces. Morate to da svarite, da razmislite, ne donositi ishitrene odluke. To je svakako nešto o čemu treba razgovarati".

: Just five days after the World Cup final, Leandro Paredes started and captained Boca Juniors in the Copa Sudamericana last night!



He played the ENTIRE MATCH and even registered an assist.



As a reminder, he also played the…pic.twitter.com/WWpKm5ILqc — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)July 24, 2026

(MONDO)