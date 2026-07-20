Slavko Vinčić zažalio što ga nije izbacio: Pogledajte kako je Paredes gazio i davio Špance poslije finala

Slavko Vinčić nije isključio Leandra Paredesa dok je trajalo finale Mundijala, a onda je Argentinac eksplodirao na kraju i napao rivale.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Odigrao je zaista turnir iznad svakih očekivanja na Svjetskom prvenstvu iskusni Leandro Paredes, ali nažalost po njega više će se pamtiti to da je potpuno izgubio živce i napao igrače Španije nakon posljednjeg zvižduka Slavka Vinčića.

Defanzivni vezista koji igra u domovini za Boku juniors napao je nekoliko igrača protivničkog tima nakon posljednjeg zvižduka sudije. Prvo je udario na štopera Erika Garsiju koji je ušao na teren u finišu meča, a onda je napao vezistu Barselone Gavija koji čak nije ni igrao na utakmici.

Leandro Paredes je cijeli meč bio nervozan. Zamijenio je na poluvremenu jako lošeg Nika Gonzalesa, a onda je odmah dobio žuti karton zbog vrlo grubog starta. Brojao mu je nakon toga Slavko Vinčić startove i na kraju je isključio Enca Fernandeza, a Paredes je ostao cijeli meč na terenu.

Poslije utakmice je u sudaru sa njim najgore prošao Gavi. Hvatao ga je za gušu, oborio na zemlju, a dok mladi vezni fudbaler nije shvatao o čemu se uopšte radi Paredes je stigao i da mu zabije prst u oko. Pogledajte taj detalj koji su zabeležili fotoreporteri na finalu:

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Ko je Leandro Paredes?

Defanzivni vezista Boke juniors je počeo karijeru u ovom klubu pa je igrao za Kjevo, Romu, Empoli, Zenit, PSŽ i Juventus prije povratka u svoj klub. Do sada je za Argentinu odigrao 84 meča i dao je pet golova, a osvojio je Svjetsko prvenstvo u Kataru, dvije Kopa Amerike i sada je odnio srebro.

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