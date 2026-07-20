Selektor Argentine skočio na Lamina Jamala: Bilo mu je jasno šta će da se desi, hitno je reagovao

Selektor Argentine Lionel Skaloni skočio je odmah ka Laminu Jamalu kako bi spriječio eventualni haos po završetku meča, uspio je tada, ali nije uspio sa Paredesom...

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Tenzije i haos obilježili su finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Na kraju je evropska selekcija osvojila titulu, a to je razbjesnilo određene igrače u poraženom timu. Vidi se i da je Leandro Paredes davio jednog fudbalera, a jedan detalj sa početka je "najavio" haos.

Bio je to momenat kada se čuo posljednji zvižduk sudije Slavka Vinčića. Tada je selektor "gaučosa" Lionel Skaloni uletio u teren i pokušao da spriječi napade na Lamina Jamala. Sklonio je neke svoje igrače, pa otišao ka Jamalu i odmah i njega sklonio, nije htio previše da priča sa njim.

Tada se pojavio Borha Iglesijas i ušao u raspravu sa Skalonijem, ali je tu bio i neko ko djeluje kao da je član obezbjeđenja i pokušao da skloni španskog fudbalera od argentinskog selektora.

Skaloni je u prvom navratu uspeo da spriječi haos, ali samo na kratko, pošto izgleda da neke od njih nisu uspjeli da smire, poput Paredesa koji je po faulovima i ponašanju na terenu zaslužio i crveni karton koji nije dobio.

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