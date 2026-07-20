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Selektor Argentine skočio na Lamina Jamala: Bilo mu je jasno šta će da se desi, hitno je reagovao

Selektor Argentine skočio na Lamina Jamala: Bilo mu je jasno šta će da se desi, hitno je reagovao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor Argentine Lionel Skaloni skočio je odmah ka Laminu Jamalu kako bi spriječio eventualni haos po završetku meča, uspio je tada, ali nije uspio sa Paredesom...

Lionel Skaloni spriječio tuču u finalu Mundijala Izvor: Arena Sport /Printscreen

Tenzije i haos obilježili su finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Na kraju je evropska selekcija osvojila titulu, a to je razbjesnilo određene igrače u poraženom timu. Vidi se i da je Leandro Paredes davio jednog fudbalera, a jedan detalj sa početka je "najavio" haos.

Bio je to momenat kada se čuo posljednji zvižduk sudije Slavka Vinčića. Tada je selektor "gaučosa" Lionel Skaloni uletio u teren i pokušao da spriječi napade na Lamina Jamala. Sklonio je neke svoje igrače, pa otišao ka Jamalu i odmah i njega sklonio, nije htio previše da priča sa njim.

Tada se pojavio Borha Iglesijas i ušao u raspravu sa Skalonijem, ali je tu bio i neko ko djeluje kao da je član obezbjeđenja i pokušao da skloni španskog fudbalera od argentinskog selektora.

Skaloni je u prvom navratu uspeo da spriječi haos, ali samo na kratko, pošto izgleda da neke od njih nisu uspjeli da smire, poput Paredesa koji je po faulovima i ponašanju na terenu zaslužio i crveni karton koji nije dobio.

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Tagovi

Lionel Skaloni fudbal treneri Lamin Jamal Argentina Španija Mundijal 2026

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