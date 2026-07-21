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"Prljavi" Argentinac prekinuo ćutanje: Paredes se konačno oglasio poslije haosa i fizičkog obračuna

"Prljavi" Argentinac prekinuo ćutanje: Paredes se konačno oglasio poslije haosa i fizičkog obračuna

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Reprezentativac Argentine Leandro Paredes oglasio se poslije burnog finala Mundijala.

Oglasio se Leandro Paredes nakon haosa u finalu Mundijala Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Paredes je bio inicijator prljavih nasrtaja Argentinaca na igrače Španije nakon posljednjeg sudjskog zvižduka. Zgrozio je čitav svijet svojim uličarskim ponašanjem i fizičkim napadom na Gavija i uvrdama za druge igrače protivničkog tima.

A sada se i oglasio na društvenim mrežama.

"Hvala ti Argentino, volim te sada i zauvijek. Danas pišem sa velikom tugom u duši, jer nismo uspjeli da pružimo radost koju naša zemlja toliko zaslužuje, ali sa srcem punim ponosa što smo dali sve od sebe i ponovo ostavili našu zastavu na vrhu! Hvala svima koji su bili članovi ove reprezentacije, ovoj grupi igrača koji su dali sve da predstavljaju ovaj dres, kao što su to činili do posljednje sekunde svake utakmice! Bila je čast biti dio najbolje argentinske reprezentacije u istoriji!", piše u poruci Paredes.

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Tagovi

Argentina fudbal Mundijal 2026 Leandro Paredes

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