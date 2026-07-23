Premijum pojačanje na "Marakani": Otkrivena plata posljednjeg pojačanja Crvene zvezde

Crvena zvezda je angažovala Derika Lukasena, koji će imati platu od milion evra, čime postaje jedno od najplaćenijih pojačanja kluba.

Izvor: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Crvena zvezda je manje-više kompletirala tim za sezonu 2026/27. Čekao se još štoper koji će zauzeti mjesto startera i odluka je pala na Derika Lukasena, reprezentativca Gane. Ostavio je odličan utisak na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, čak je dao i gol protiv Hrvatske, a Zvezda je na kraju uspjela da bude brža od ostalih klubova koji su ga kontaktirali.

Između ostalog, Zvezda je uspjela da ga ubijedi i odličnom platom, tako da će Lukasen postati jedan od najplaćenijih igrača u Ljutice Bogdana. Njega čeka ugovor na milion evra, javlja "Mozzart Sport".

Još prije nekoliko nedjelja, tačnije za vrijeme finala Lige šampiona, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić sastao se sa agentom Đulijanom Bertolučijem i sa njim u Budimpešti počeo da pregovara oko Derika Lukasena. I prije Mundijala dao je signal da bi rado došao u Beograd, a u posljednjih nekoliko dana - proces je ubrzan i Zvezda je uspjela da angažuje Lukasena ispred Anderlehta, PAOK-a, kao i Pafosa za koji je igrao.

Lukasen će dakle imati platu od milion evra, s tim da će svaki put ako sa Zvezdom uđe u Ligu šampiona - inkasirati još 200 hiljada evra. Za Ligu Evrope nema bonuse, tako bi za tri godine u Zvezdi mogao da zaradi 3.600.000 evra.

Radi se o o fudbaleru koji ima pasoš Holandije, a koji je ponikao u AZ Alkmaru za koji je igrao od 2007. do 2017. godine. Tada prelazi u PSV Ajndhoven, čiji je član bio pet sezona, ali je pretežno igrao na pozajmicama (Herta, Anderleht, Kasimpaša, Karagumruk), da bi potom bio u Makabiju i Pafosu sa kojim je igrao Ligu šampiona.

U Zvezdi bi trebalo da bude direktna zamjena za Rodrigaa koji će ovog ljeta napustiti klub, dok se očekuje da ostali štoperi ostanu u timu (Učena, Veljković, Eraković i Gudelj).

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