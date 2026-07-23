Partizan promijenio tim za novu sezonu: Evo ko je stigao u crno-bijele

Partizan polako sastavlja tim za narednu sezonu, nekoliko novih potpisa "palo" je u Humskoj, pa će Đoan Penjaroja uskoro imati i kompletnu sliku sastava za predstojeću sezonu.

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan sklapa kockice za narednu sezonu. Poslije brojnih "Thank you" objava zbog kojih je klub bio na tapetu, posljednjih nekoliko dana uslijedilo je i nekoliko poruka dobrodošlice. Parni valjak ima gotovo kompletan tim, iako nedostaje zvanična potvrda za još nekoliko potpisa.

Partizan se rastao sa velikim brojem igrača iz prethodne sezone, čak njih devetorica napustila su Humsku. Danima je postojala tenzija među navijačima Partizana, jer su se imena samo precrtavala iz tima Đoana Penjaroje, dok se nova nisu pojavljivala. Potom je predsednik kluba Ostoja Mijailović objavio tada misterioznu poruku: "Ponekad se najvažniji posao obavlja daleko od reflektora", poslije koje su dovedena još dvojicu igrača.

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Posljednji je u Humsku stigao Alesandro Pajola, za kojeg se duže vrijeme nagađalo da će doći u Partizan. Košarkaš koji se afirmisao u Virtusu iz Bolonje sada je potpisao dvogodišnju saradnju sa crno-bijelima, a u Humsku je stigao kao slobodan igrač. Reprezentativac Italije, koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe je ostavio nevjerovatnih 10 sezona u Virtusu, a u minuloj je bilježio četiri poena, 2,7 skokova, 4,2 asistencije i 1,1 ukradenu loptu.

Svega nekoliko sati prije Italijana u Partizan je stigao Lamar Stivens, koji je prošlu sezonu proveo u Parizu, gdje je bilježio 9,3 poena i 3,3 skoka na 23 utakmice, dok je na terenu provodio 20 minuta. U domaćem takmičenju imao je vrlo sličan učinak, pa je na 29 mečeva ubacivao 9,9 poena, uz 3,5 skokova i 1,5 asistenciju, dok mu je procenat šuta iz igre bio 41 odsto. Stivens je nekoliko godina proveo u NBA ligi, gdje je igrao za Klivlend, Boston i Memfis. Doduše, nastupao je i za razvojne timove ovih NBA franšiza. U Evropu je stigao prošle sezone kao košarkaš Pariza, gdje je proveo jednu sezonu.

Prvi u nizu trojice novih igrača bio je Kevarijus Hejs. Centar je stigao u ekipu Partizana iz Monaka, a prethodno se dugo pričalo i pisalo o njegovom potencijalnom dolasku u Humsku. Centar visok 206 centimetara završio je koledž Florida i zatim vrlo postepeno gradio karijeru u Evropi. Prvo je igrao za Kantu, zatim za ASVEL, pa Bursu. Stigao je 2022. godine u Žalgiris, a potom je po godinu dana igrao za Pariz i Monako. Prošle sezone je u dresu Monaka uglavnom ulazio sa klupe i u prosjeku bilježio 5,6 poena, uz 3,9 skokova, 0,9 blokada, 0,7 ukradenih lopti i 0,5 asistencija po utakmici.

Ako nastavimo u ritmu centarske linije, Partizan računa na Tonjea Džekirija i Žofrija Lovernja. Bivši kapiten Partizana vratio se u Humsku još prije kraja prethodne sezone. I Džekiri je nešto kasnije stigao u Partizan, ali se vrlo brzo nametnuo dobrim partijama, pa je u Evroligi bilježio 7,5 poena, pet skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi ubacivao 10,5 poena, uz 5,5 skokova, 2,5 asistencije i jednu ukradenu loptu.

Partizan je nedavno produžio saradnju sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, koji se vratio treninzima i polako se priprema za narednu sezonu. Crno-bijeli su još prije kraja prethodne sezone postigli dogovor i sa Karlikom Džounsom, okosnicom tima. Tu su i Arijan Lakić i Mario Nakić, dok situacija sa Mitrom Bošnjakovićem nije najjasnija, ali su očekivanja da će i on napustiti Humsku.

"Problem" Partizana ostaje Džabari Parker i njegova situacija u Humskoj. Ni jedna ni druga strana ne žele da nastave saradnju. Parker ne želi da se vrati u crno-bijeli dres, a jasno je i da klub ne želi da ima Amerikanca u timu. Trenutno se radi na pronalaženju rješenja gdje će Parker "odraditi" još godinu dana ugovora.

Ko još dolazi u Partizan?

Osim trojice novih igrača, navodno se očekuje da Partizan još samo zvanično potvrdi nekoliko imena. Trebalo bi da je posao sa Partizanovim klincem Nikolom Tanaskovićem utanačen i on će iz Budućnosti preći u Partizan. Očekuje se da bi i Derik Vilis i Kajl Olmen uskoro trebalo da postanu košarkaši crno-bijelog tima.

Olmen je, navodno, sa Partizanom dogovorio saradnju na dvije godine uz mogućnost produžetka na još jednu. Košarkaš iz Njujorka, visok 191 centimetar, još nije debitovao u Evroligi, ali evropska košarka za njega nije nepoznanica. Dvadesetosmogodišnji bek tokom karijere nosio je dresove Lavrija, VEF Rige, Pariza, Darušafake, Bešiktaša i Turk Telekoma. Bio je i član reprezentacije Crne Gore na prethodnom Evropskom prvenstvu, gdje nije ostavio značajniji trag.

Kad je Vilis u pitanju, on je za Pariz odigrao 28 utakmica, od toga sedam kao starter, uz učinak od 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije, uz 37 odsto šuta za tri poena. Vilis igra na poziciji krilnog centra, može da se pohvali solidnim šutem za tri poena, a uz to je i kvalitetan defanzivac.

Ko je napustio Partizan?

Partizan su napustili:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes)

Aleksej Pokuševski (bez kluba)

Bonus video:

Pogledajte 01:16:40 Priča za medalju; Nemanja majdov Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)