Ko je Lamar Stivens, novo pojačanje Partizana? Jedan detalj ga koštao NBA karijere

Lamar Stivens stiže u Partizan poslije dobre sezone u Parizu, a prethodno je u NBA ligi odigrao preko 200 utakmica.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

KK Partizan predstavio je drugo ljetno pojačanje nakon Kevarijusa Hejsa. U pitanju je doskorašnji krilni igrač Pariza, Lamar Stivens. Prošla sezona je za njega bila debitantska u Evroligi, a šta je to što Amerikanac donosi crno-bijelima?



Utisak je da je privikavanje na evropske terene dobro prošlo, posto je bio treći najefikasniji u timu Pariza sa prosjekom od 9,3 poena i 3,3 skoka na 23 utakmice, dok je na terenu provodio 20 minuta. U domaćem takmičenju je na 29 mečeva ubacivao 9,9 poena, uz 3,5 skokova i 1,5 asistenciju, dok mu je procenat šuta iz igre bio 41 odsto.

Karijera Lamara Stivensa

Momak iz Filadelfije rođen je 9. jula 1997. godine i ima zavidnu koledž i NBA karijeru. Tokom četiri godine na prestižnom Univerzitetu Pen Stejt (2016-202) bio je jedan od lidera, a najbolju sezonu odigrao je 2018/19 kada je eksplodirao sa učinkom od 19,9 poena i 7,7 skokova.

On je drugi najbolji strijelac u istoriji tog univerziteta sa 2.207 postignutih poena. Da ga pandemija koronavirusa nije spriječila da nastavi dominaciju, vjerovatno bi oborio rekord, pošto mu je za taj podvig falilo samo sedam poena.

Nakon sjajne koledž karijere, izašao je na NBA Draft 2020. godine, ali nije izabran. Ipak, priiključio se Klivlend Kavalirsima, gdje je u periodu od tri godine jedno vrijeme imao solidnu ulogu u rotaciji. Sezonu 2023/24 je proveo u Boston Seltiksima, da bi odigrao neke od najboljih partija u Memfis Grizlisima. Ipak, to nije bilo dovoljno za ostanak na najvećoj sceni, pa je prošlog ljeta odlučio da se okuša u Evropi. U NBA ligi je odigrao preko 200 utakmica, što je i te kako zavidno iskustvo.

Šta donosi Partizanu?

Stivensa odlikuje atleticizam i fizička snaga, dobar je u defanzivi i konstantna je prijetnja na obruču. Može uspješno da čuva sve pozicije, od beka šutera, do krilnog centra. Dobar je u tranziciji i voli igru sa kontaktom.

Što se tiče šuterskih sposobnosti, prošle sezone je u dresu Pariza bio i više nego solidan, pošto je za tri poena šutirao 41,7%, dok je kroz NBA karijeru imao niže procente i vjerovatno je nekonstantnost šuta ključni razlog što nije ostao u najjačoj ligi na svijetu. Ukupan učinak koji je Lamar imao u Americi je 5,6 poena, 2,9 skokova i 0,6 asistencija.

Lamar Stivens je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!



Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memfis Grizlisa, Boston Seltiksa i Klivlend Kavalirsa je potpisao sa crno-belima dvogodišnji ugovor!✊



Američki krilni košarkaš, rođen je u Filadelfiji, a 9. jula je napunio 29…pic.twitter.com/FT9yZLnnxw — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 22, 2026

Napisao knjigu za djecu na koledžu

Tokom NBA karijere u Klivlandu, Bostonu i Memfisu aktivno je učestvovao u klupskim humanitarnim akcijama. Dok je igrao na Pen Stejtu, napisao je knjigu za djecu od 16 stranica pod naslovom "Lamarov uspon – Putovanje u Hepi Val". Knjiga opisuje njegov put od Filadelfije do koledža, a posebnu ulogu su imala djeca sa posebnim potrebama, njih šestoro, koji su ilustrovali njegovu knjigu.