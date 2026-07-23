Kameron Pejn se vraća u Evroligu? Rolerkoster bivšeg igrača Partizana

Nekadašnji košarkaš Partizana mogao bi da započne još jednu avanturu u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn, mogao bi da se vrati na evroligaške terene. Kako javlja izraelski "Kanal 5", on je među opcijama Hapoela iz Tel Aviva na poziciji plejmejkera. Dimitris Itudis u timu ima Vasilija Micića i Tomaša Satoranskog, ali se traži još jedna alternativa.

Hapoel se prvobitno raspitivao o Judžinu Džermanu i Džamiru Jangu, da bi se i Pejn pojavio kao potencijalna meta. Pejn je prošle sezone igrao za Partizan, gdje je proveo period od decembra do februara, da bi se na poziv Filadelfija Seventisiksersa vratio u NBA ligu.

Imao je neke zapažene partije, ali je već u aprilu bio otpisan. Razlog su povrede koje su ga ometale u boljim partijama i sada je slobodan u izboru nove sredine.

Pejn je odigrao 22 meča za Filadelfiju, a prosječno je nastupao 17 minuta po utakmici. Igrajući u NBA ligi bilježio je 7,4 poena, 2,6 asistencije i dva skoka po utakmici, dok je nekoliko mjeseci ranije kao košarkaš Partizana na 10 mečeva u Evroligi imao prosjek od 12,4 poena, 3,9 asistencije i 2,3 skoka.

Tokom karijere igrao je za Oklahomu, Čikago, Klivlend, oprobao se u Kini i Razvojnoj ligi, pa bio igrač Finiksa, Milvokija, Filadelfije, Njujorka, Partizana i ponovo Filadelfije.