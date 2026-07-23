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Alesandro Pajola je Partizanov: Treće pojačanje u Humskoj

Alesandro Pajola je Partizanov: Treće pojačanje u Humskoj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Italijanski košarkaš Alesandro Pajola potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom.

Alesandro Pajola potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom Izvor: MN PRESS

KK Partizan ozvaničio je treće pojačanje za sezonu 2026/27. U pitanju je italijanski plejmejker Alesandro Pajola koji je gotovo čitavu karijeru proveo u Virtusu iz Bolonje. On je sa beogradskim crno-bijelima potpisao dvogodišnji ugovor.

Crno-bijeli su transfer objavili na zvaničnom sajtu, a Pajola u Humsku stiže kao slobodan igrač.

"Iz crno-bijele Bolonje u crno-bijeli Beograd! Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa Alesandro Pajola, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!

Bek koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 10 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao Evrokup, FIBA Ligu šampiona, dva puta Seriju A, dva puta Kup Italije i tri puta italijanski Superkup.

U sezonama 2021/22 i 2024/25, Alesandro Pajola je proglašavan za najboljeg defanzivca italijanske Serije A.  Sa Partizanom Mozzart Bet, Pajola je potpisao dvogodišnji ugovor", stoji na sajtu Partizana.

 Pajola je praktično zamjena za Nika Kalatesa koji je prešao u PAOK i biće alternativa ključom igraču Partizana, Karliku Džounsu.

Partizan je u ljetni prelazni rok ušao polako, ali je u posljednja tri dana ozvaničio tri pojačanja - Kevarijusa Hejsa, Lamara Stvensa i Alesandra Pajolu.

Tagovi

Alesandro Pajola KK Partizan

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