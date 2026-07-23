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Ponoćna "bomba" Partizana: Crno-bijeli predstavili veliko pojačanje iz Evrolige

Ponoćna "bomba" Partizana: Crno-bijeli predstavili veliko pojačanje iz Evrolige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Partizan je dobio pojačanje - Lamar Stivens je stigao u Humsku

Lamar Stivens potpisao ya Partizan Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Postaje jasnija poruka predsjednika Partizana Ostoje Mijailovića, pošto su crno-bijeli malo prije ponoći najavili novo pojačanje. Lamar Stivens (29) je drugi igrač koji je ovog ljeta stigao u Humsku.

"Lamar Stivens je novo pojačanje Partizana. Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memfisa, Bostona i Klivlenda potpisao je sa crno-bijelima dvogodišnji ugovor! Dvjesta jedan centimetar visoki krilni košarkaš rođen je u Filadelfiji, a 9. jula napunio je 29 godina. Stivens će u Beograd stići na početak priprema za sezonu 2026/27", stoji u poruci dobrodošlice Partizana.

Stivens je minulu sezonu proveo u Parizu, za koji je bilježio 9,3 poena i 3,3 skoka na 23 utakmice, dok je na terenu provodio 20 minuta. U domaćem takmičenju imao je vrlo sličan učinak, pa je na 29 mečeva ubacivao 9,9 poena, uz 3,5 skokova i 1,5 asistenciju, dok mu je procenat šuta iz igre bio 41 odsto.

Stivens je nekoliko godina proveo u NBA ligi, gdje je igrao za Klivlend, Boston i Memfis. Doduše, nastupao je i za razvojne timove ovih NBA franšiza. U Evropu je stigao prošle sezone kao košarkaš Pariza, gdje je proveo jednu sezonu.

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Tagovi

KK Partizan košarka

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