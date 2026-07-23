logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potukao se sa Špancima, pa ga otjerali iz Madrida: Argentinac bježi u novi klub poslije finala Mundijala

Potukao se sa Špancima, pa ga otjerali iz Madrida: Argentinac bježi u novi klub poslije finala Mundijala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tijago Almada neće igrati za Atletiko Madrid naredne sezone, otjeran je iz kluba posle tuče u kojoj je učestvovao sa španskim fudbalerima poslije poraza Argentine.

Argentinski fudbaler nakon tuče sa Špancima otjeran iz Atletiko Madrida Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Tijago Almada će nastaviti karijeru u Brazilu. Argentinski fudbaler je bio dio famozne tuče poslije poraza u finalu Mundijala. Zajedno sa Leandrom Paredesom je napao španske igrače, došlo je do fizičkog obračuna i djeluje da je to jedan od razloga što ga je Atletiko Madrid otjerao.

Kako ne bi bilo dodatnih problema po povratku u Španiju otvoreni su bili za transfer i javio se brazilski klub. Tamošnji mediji pišu da je skoro sve gotovo oko transfera i da se čekaju samo završni detalji oko njegovog prelaska.

Almada je prije Atletika igrao za Velež, Atlantu, Botafogo i bio je na kratko u pozajmici u Lionu prije dolaska u redove "jorgandžija". Odigrao je 27 mečeva u Primeri prošle sezone i dao tri gola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Argentina fudbal Tijago Almada Atletiko Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC