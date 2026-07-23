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Makedonci prave ligu iz snova: Dva tima uzela evropske trofeje, jedan doveo tri strašna pojačanja u danu

Makedonci prave ligu iz snova: Dva tima uzela evropske trofeje, jedan doveo tri strašna pojačanja u danu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Makedonija pravi nevjerovatnu rukometnu ligu u kojoj će čak četiri tima da se bore za titulu. Sada je Kiril Lazarov u Alkaloidu uspio da dovede tri strašna pojačanja u danu.

Makedonija pravi rukometnu ligu iz snova Izvor: MN PRESS

Nastavlja veliki Kiril Lazarov da pravi strašan tim u Skoplju. Pored Vardara sa Ivanom Čupićem koji se vratio u Ligu šampiona i Eurofarm Pelistera sada i posljednja dva osvajača EHF Kupa prave strašne ekipe.

Prošle godine je Ohrid sa Borisom Rojevićem na čelu osvojio treće po redu evropsko takmičenje, a pretprošle godine titula je otišla upravo Alkaloidu koji sada želi da napravi korak više u Evropi, tj. u Ligi Evrope.

U istom danu Lazarov je u svoj tim doveo nekada najplaćenijeg rukometaša sveta Vuka Borozana, zatim iskusnog pivota Matica Suholežnika iz Slovana kao i najveće pojačanje na desnom beku Nejca Cehtea iz Fihsea. Tu je već kao lider Uroš Borzaš kao prva opcija na lijevom beku i reprezentativcu Srbije sada će rival biti Borozan, a u ekipi su Marko Kizić, Ivan Đonov, Marko Mitev i Martin Velkovski.

Ko igra za ostale?

Vardar je takođe riješio da se ozbiljno pojača pa su još prošle sezone stigli Vukašin Vorkapić, Uroš Mitrović i Žoao Pedro, a ove Milan Bomaštar, Leon Ljevar, Mohad Abdelhalk i Mateo Faduil. Pelister je preuzeo Lino Červar, a stigli su Aleksa Kolaković, Diego Basanese, Malik Tatar, Martin Serafimov i Miha Kotar iz Partizana, dok za sada znamo da će za Ohrid igrati Dino Slavić, Adama Keita, Darko Đukić, Nikola Zečević, Ante Ivanković, Filip Taleski, Tilen Strmljan i Dominik Mate.

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Tagovi

Rukomet Sjeverna Makedonija Kiril Lazarov RK Ohrid RK Pelister RK Alkaloid RK Vardar

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