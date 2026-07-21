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Šokantan transfer: Najveći klubovi Evrope nudili novac i titule, on se vratio u drugu ligu da pomogne svom klubu

Šokantan transfer: Najveći klubovi Evrope nudili novac i titule, on se vratio u drugu ligu da pomogne svom klubu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Jedan od najvećih švedskih rukometaša svih vremena Džim Gotfridson se vratio u svoj Istad da igra drugu ligu.

Džim Gotfridson Izvor: DarioZg/Shutterstock

Kakav transfer u rukometnom svijetu! Jedan od najboljih srednjih bekova na svetu Džim Gotfridson je nakon raskida ugovora sa Pik Segedom riješio da odbije ponude svih najvećih klubova u Evropi i umjesto toga se opredijeli za igranje u drugoj ligi. On će se vratiti i Istad gde je sve počelo!

Nekadašnji rukometaš Flensburga u kome je proveo punih 12 godina otkrio je da je odbio brojne unosne ponude kako bi se sa 33 godine vratio i potpisao trogodišnji ugvoor sa klubom iz rodnog mjesta. 

"Dobio sam mnogo sjajnih ponuda iz najboljih klubova u Švedskoj, Danskoj i Njemačkoj. Istovremeno sam ponosan i zahvalan na tome, ali kada sam dobio priliku da se vratim kući u Istad to je djelovalo kao apsolutno ispravna odluka. Ovo je klub u kome je sve počelo i tu želim da nastavim naredno poglavlje svoje karijere", rekao je Gotfridson za švedske medije.

Ko je Džim Gotfridson

Sjajni srednji bek je sa Švedskom do sada osvojio zlato, srebro i bronzu na Evropskim prvenstvima, kao i srebro na Svjetskom šampionatu u Egiptu 2021. godine. U klupskoj karijeri osvojio je Ligu šampiona 2014. godine, kao i dvije uzastopne Lige Evrope 2024. i 2025. Bundesligu je osvajao dva puta, a po jednom Kup i Superkup Njemačke. Bio je dva puta MVP Eura, jednom MVP Superlige, jednom najbolji igrač svijeta kao i dva puta najbolji švedski rukometaš godine.

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Tagovi

Rukomet Džim Gotfridson transferi

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