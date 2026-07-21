Srbija je još daleko od direktnog mjesta u Ligi šampiona, ali zato je Arkus liga dobila dva direktna mjesta u Ligi Evrope za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

EHF je potvrdio kako će izgledati podjela mjesta za evropska takmičenja u narednoj sezoni i Srbija je dobila dobre vijesti. Arkus liga će od sezone 2027/28 dobiti dva direktna predstavnika u Ligi Evrope, što do sada nije bio slučaj.

Partizan je ove sezone dobio specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona i pošto prema rangiranju EHF samo bodovi osvojeni u Ligi šampiona vrijede za rang listu za to takmičenje tu Srbija nije ni mogla da napreduje. Ipak Vojvodina i Partizan su skupili 24,33 boda u Ligi Evrope i Srbija je preskočila zemlje poput Slovenije, Poljske, Mađarske i Norveške i dobila dva direktna tima u Ligi Evrope za narednu sezonu. Pogledajte:

The ranking for the 2027/28 EHF club competitions.



The top 10 of the EHF Champions League is unchanged. Interesting to see the development with the new structure from 2028/29.https://t.co/1lPnE0qiwH#handballpic.twitter.com/ArtaseZPsc — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)July 21, 2026

Liga šampiona

Vidi opis Srbija dobila mjesto više u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

U novom formatu koji će upravo početi igraće 24 tima podijeljena u šest grupa od po četiri ekipe. Ipak ostaće nepromijenjeno to da će samo 10 nacionalnih liga imati fiksno mjesto i to će biti Španija, Njemačka, Danska, Francuska, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunija i Norveška. Svaka od tih 10 liga ima pravo da traži još po dva jmesta koja bi se iz Lige Evrope premjestila u Ligu šampiona, a maksimalno osam takvih mjesta može biti dodijeljeno. Najviše četiri mjesta je dozvoljeno da se dodijeli ligama bez mjesta u Ligi šampiona i ostatak dodjeljuje EHF kako želi. Tu negdje spada šampon Srbije, u prethodnoj godini Partizan.

Liga Evrope i EHF kup

Vidi opis Srbija dobila mjesto više u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Igraće je 32 tima, a 18 nacionalnih saveza imaće zagarantovano mjesto. Dosta će se to mijenjati kada se osam ekipa ubaci u rang više, a najvjerovatnije je prethostaviti da će zemlje poput Francuske, Njemačke, Portugala, Danske i Švedske prebacivati svoje timove iz Lige Evrope u Ligu šampiona.

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