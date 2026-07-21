logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija dobila mjesto više u Ligi Evrope

Srbija dobila mjesto više u Ligi Evrope

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srbija je još daleko od direktnog mjesta u Ligi šampiona, ali zato je Arkus liga dobila dva direktna mjesta u Ligi Evrope za narednu sezonu.

Srbija dobija mjesto više u EHF Evropskoj ligi Izvor: MN PRESS

EHF je potvrdio kako će izgledati podjela mjesta za evropska takmičenja u narednoj sezoni i Srbija je dobila dobre vijesti. Arkus liga će od sezone 2027/28 dobiti dva direktna predstavnika u Ligi Evrope, što do sada nije bio slučaj. 

Partizan je ove sezone dobio specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona i pošto prema rangiranju EHF samo bodovi osvojeni u Ligi šampiona vrijede za rang listu za to takmičenje tu Srbija nije ni mogla da napreduje. Ipak Vojvodina i Partizan su skupili 24,33 boda u Ligi Evrope i Srbija je preskočila zemlje poput Slovenije, Poljske, Mađarske i Norveške i dobila dva direktna tima u Ligi Evrope za narednu sezonu. Pogledajte: 

Liga šampiona 

U novom formatu koji će upravo početi igraće 24 tima podijeljena u šest grupa od po četiri ekipe. Ipak ostaće nepromijenjeno to da će samo 10 nacionalnih liga imati fiksno mjesto i to će biti Španija, Njemačka, Danska, Francuska, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunija i Norveška. Svaka od tih 10 liga ima pravo da traži još po dva jmesta koja bi se iz Lige Evrope premjestila u Ligu šampiona, a maksimalno osam takvih mjesta može biti dodijeljeno. Najviše četiri mjesta je dozvoljeno da se dodijeli ligama bez mjesta u Ligi šampiona i ostatak dodjeljuje EHF kako želi. Tu negdje spada šampon Srbije, u prethodnoj godini Partizan.

Liga Evrope i EHF kup

Igraće je 32 tima, a 18 nacionalnih saveza imaće zagarantovano mjesto. Dosta će se to mijenjati kada se osam ekipa ubaci u rang više, a najvjerovatnije je prethostaviti da će zemlje poput Francuske, Njemačke, Portugala, Danske i Švedske prebacivati svoje timove iz Lige Evrope u Ligu šampiona. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Više vijesti iz rukometa

Tagovi

Rukomet EHF Evropska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC