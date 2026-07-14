Jadranka je bila zvijezda Jugoslavije, a sad radi na pijaci: Odrekla se države i izbacili je na ulicu

Nekadašnja zvezda Jugoslavije, Jadranka Jež, sada se snalazi na pijaci, nakon što je izgubila stan zbog finansijskih problema.

Izvor: YouTube/Živi zid

Da li vam poznato zvuči ime Jadranka Jež? Radi se o slavnoj rukometašici koja je zadužila i Jugoslaviju i Hrvatsku, a čiji život bi bez ikakve sumnje mogao da posluži kao scenario za film. Pun je uspona, padova i neočekivanih obrta, da neke stvari u njemu već same po sebi zvuče holivudski.

Od uspješne rukometašice, kojoj se divio čitav Balkan, pa i Evropa, Jadranka Jež došla je do toga da je u jednom trenutku ostala bez ičega i morala je da se snalazi, pa joj nije bio problem ni da prodaje voće i povrće na pijaci.

Jadranka se odrekla Jugoslavije

Izvor: MN PRESS

Jadranka Jež rođena je 1960. godine i od malih nogu je počela da se bavi rukometom. Afirmisala se u Lokomotivi iz Zagreba i nije dugo trebalo da dođe do reprezentacije Jugoslavije u kojoj je prvu medalju osvojila sa samo 22 godine, bila je u pitanju bronza na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u Mađarskoj. Nije bila u sastavu naše zlatne olimpijske generacije koja je 1984. godine u Los Anđelesu trijumfovala, što je doživjela kao veliku nepravdu i oprostila se zato od Jugoslavije i izabrala je da igra za Austriju.

Prosto, smatrala je da su je "zakinuli" za igranje za reprezentaciju, iako je zaista u to vrijeme konkurencija na njenoj poziciji (pivot) bila jaka. "Sjekira", kako su je zbog jasnog razloga zvali u Jugoslaviji, obukla je dres Austrije i preselila se u Beč gdje je nastavila da dominira.

Postala je igračica čuvenog "Hajpa Niderusterajha" s kojim je 1992. osvojila Ligu šampiona. Za austrijsku reprezentaciju odigrala je 189 utakmica, a takođe je igrala na Olimpijskim igrama u Barseloni, na kojima je Austrija zauzela peto mjesto.

Od rukometa do pijace

Jadranka Jež (u sredini) na utakmici Austrija - Nemačka

Izvor: ROBERT JAGER / AFP / Profimedia

Prije nekoliko godina otkriveno je da Jadranka Jež radi na pijaci u Zagrebu, gdje ju je primijetio poznati košarkaški trener Vlado Vanjak. U svom kvartu je na štandu s voćem primijetio ženu koja mu djeluje poznato, a malo po malo iz priče je saznao da je to ni manje ni više nego nakadašnja zvijezda Jugoslavije.

"Na jednom štandu s voćem u mom kvartu radi bivša rukometašica koja je imala veliku sportsku karijeru, ali baš i nije imala puno sreće u životu. Ali, gospođa Jadranka Jež veliki je borac", rekao je Vanjak jednom prilikom.

"Bila sam startni pivot u reprezentaciji koju su činile Ognjenović, Višnjić, Anastasovski, Kolar-Merdan, Ptujec... Tadašnji selektor Josip Samaržija nikad mi nije objasnio zašto je umjesto mene uzeo Emiliju Erčić i Svetlanu Mugošu, a u tom sam trenutku bila najbolji pivot u zemlji", kazala je Ježeva koja je pretpostavila da se radi o "republičkom ključu", koji je bio prisutan zapravo u svim kolektivnim sportovima u Jugoslaviji, najviše u fudbalu.

"Nakon toga sam se, zbog sportske nepravde, zahvalila na igranju za reprezentaciju Jugoslavije", rekla je Jadranka.

Kako su Jadranki oduzimali stan?

Igrala je rukomet sve do 53. godine i otud čuđenje kako je poslije karijere došla do toga da prodaje voće na pijaci, a odgovor se krije u problemima sa bankama.

"U Beču sam zaradila za stan i sa njim nisam imala nikakvih problema i uspješno sam ga prodala. Istovremeno sam bila žirant jednoj prijateljskoj firmi za kredit svojim stanom u Ulici Bernarda Vukasa koji sam dobila od Grada još sredinom 80-ih kao zaslužna sportistkinja i koji sam poslije otkupila. Nažalost, nisam znala da su oni godinu dana ranije podigli kredit u više banaka i da su u velikim finansijskim problemima", ispričala je Jadranka Jež za "Večernji list".

Jadranka Jež pije kafu s prijateljem.

Izvor: Privatna arhiva

Pomenuta firma je propala i došlo je do deložacije: "Već dan ranije policija je našu zgradu obilježila trakom da bi na dan deložacije zabranili medijima pristup. Ali ja sam izašla na balkon komšinice sa druge strane zgrade i dala izjavu. Deložaciju su pokušali da spriječe članovi Živog zida, koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali njih su privodili, a dvoje je završilo i u hitnoj".

Priznaje da je bila lakovjerna po ovom pitanju, ali ne odustaje od stana i pokušava da ga vrati preko Suda u Strazburu, dok je istovremeno odlučila da se zaposli na pijaci na kojoj radi više od deset godina. I pored svega, uvijek s osmijehom.

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