Tomislav Ivković: "Izvinite što sam igrao za Jugoslaviju 1991. godine, nisam znao"

Tomislav Ivković se izvinio Hrvatima zbog svoje odluke da igra za Jugoslaviju tokom ratnih sukoba, objašnjavajući svoju apolitičnost.

Izvor: HRT /Youtube /printscreen

Ono što je Rade Bogdanović za Srbiju, to je Tomislav Ivković za Hrvatsku. Preciznije, dvojica bivših jugoslovenskih fudbalera imaju stalnu ulogu analitičara-komentatora na Javnom servisu. Tako ovog ljeta na RTS-u gledamo Radeta Bogdanovića kako komentariše utakmice Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, dok za HRT to čini Tomislav Ivković.

Radi se o legendarnom golmanu koga ćemo zauvijek pamtiti po tome kako je Dijegu Maradoni uspio da "skine" penal u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1990. godine. Međutim, njegova sjećanja na golmanski dres Jugoslavije nisu baš toliko pozitivna, pošto je očekivao da će postići više, za šta krivi selektore, dok je iz reprezentacije otišao kada su počeli ratni sukobi na prostoru nekada velike države.

Kako je Ivković naljutio Hrvate?

Tomislav Ivković rođen je u Zagrebu 1960. godine i dobar dio svoje karijere proveo je u dresu Dinama, da bi potom prešao u Crvenu zvezdu, zbog svađe sa Ćirom Blaževićem. Branio je i inostranstvu i najbolji utisak ostavio na golu Sportinga iz Lisabona, dok je dres Jugoslavije oblačio ukupno 38 puta. Posljednji put u septembru 1991. godine protiv Švedske.

Njegova odluka da igra za Jugoslaviju, u trenutku kada je već počeo sukob na prostoru bivše države, dočekana je "na nož" u Hrvatskoj.

Odakle je Ivković? "Odrastao sam u Zagrebu, moji baka i deda došli su iz Dalmacije. Bili su pošteni i marljivi ljudi koji su napravili čuda u privatnom životu. Uvijek su me odgajali da su Dinamo i Hajduk naša dva bratska kluba."

"Igrala se utakmica sa Švedskom, a ja sam živio u Portugalu, daleko, koncentrisan isključivo na fudbal, inače potpuno apolitičan i prilično neupućen u ono što se kod nas dešavalo. Došao sam da se pozdravim sa Osimom i još nekima iz reprezentacije. Kada sam stigao tamo i vidio o čemu se radi, zahvalio sam se i otišao. Branio sam prvo poluvrijeme i nikada više", rekao je Ivković u jednom intervjuu za "Jutarnji list" kada se izvinio Hrvatima.

"Shvatam da nekima to nije dobro palo. Prihvatam to kao grešku. Ja sam totalno apolitičan i u tim nekim situacijama nisam bio upoznat i nisam znao što se sve dešavalo. Kad sam već tamo otišao, išao sam se zahvaliti jednom velikom čovjeku Ivici Osimu i pozdraviti se s momcima koji nisu imali veze s onim što se dešavalo", dodao je Ivković u intervjuu u "Nedjeljom u dva".

Podsjetimo, Ivković je bio u dobrim odnosima sa Osimom i za njega je govorio da je jedini selektor koji nije sastavljao reprezentaciju po "nacionalnom ključu".

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