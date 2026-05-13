Tomislav Ivković o selektorima Jugoslavije: "Jedan birao po 'ključu', drugi nije"

Bivši golman Tomislav Ivković dijeli svoja sećanja na reprezentaciju Jugoslavije i kritikuje izbor selektora po regionalnom ilti nacionalnom ključu.

Tomislav Ivković jedan je od najboljih golmana koje je Jugoslavija imala i zauvijek će se pamiti kako je Dijegu Maradoni uspeo da "skine" penal u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1990. godine. Međutim, njegova sjećanja na golmanski dres Jugoslavije nisu baš toliko pozitivna, pošto je očekivao da će postići više, za šta krivi selektore.

"Debitovao sam 1983. kao golman Crvene zvezde. Međutim, prvi poziv sam dobio još 1980. godine, kada je selektor bio Miljan Miljanić, nisam imao ni 20 godina. Igralo se u Ljubljani protiv Danske, bio sam zamjena Draganu Panteliću. U to vrijeme sam i u Dinamu bio zamjena (Marijanu) Vlaku. Uglavnom, Toza Veselinović mi je prvi dao priliku na golu Jugoslavije i to protiv Rumunije u Temišvaru, pobijedili smo 2:0", rekao je Tomislav Ivković u razgovoru za "Jutarnji".

"Toza birao po ključu, Osim nije"

Za istog tog Tozu Veselinovića - legendu Vojvodine - tvrdi da nije bio dobar selektor: "Zato što je birao igrače po regionalnom ključu i tako je bilo sve do dolaska Ivice Osima na čelo reprezentacije. Osim je bio prvi koji je birao po igračkim kvalitetima, a ne po ključu", kazao je on.

Kako tvrdi Tomislav Ivković, Osim je bez "nacionalnog" ili "regionalnog" ključa birao igrače za Mundijal 1990. godine: "Na SP-u u Italiji od Hrvata je vodio Vulića, Jozića, Zlatka Vujovića, Bokšića, Prosinečkog, Jarnija, Šukera i Panadića. Vodio bi i Bobana da nije bio suspendovan. Tamo su naši Vatreni osjetili šta je velika pozornica, zato je Ivica Osim bio veoma zaslužan što smo 1998. osvojili onu nevjerovatnu bronzu".

Kako pamti Italiju '90?

"Izbacila nas je Argentina i to poslije izvođenja penala u četvrtfinalu. Prije toga nas je u grupi na otvaranju razbila Njemačka, zatim smo pobijedili Kolumbiju i Emirate, pa u osmini finala Španiju u produžecima. Dragan Stojković je dao dva gola. U četvrtfinalu protiv Argentine od 30. minuta smo igrali bez isključenog Šabanadžovića, sudija je uradio sve što je mogao da nas zaustavi, a ipak smo bili bliži pobjedi", rekao je Ivković.

Skinuo je tada penal Maradoni, a godinu dana prije toga takođe je isto uradio kao golman Sportinga protiv Napolija, po čemu je jedinstven u svijetu fudbala.

"Šta više reći o tim odbranama? Da, bio sam uvjeren da ću ih odbraniti, čak sam mu ponudio i opkladu. Naravno da mi prija kada me klinci i danas zaustavljaju na ulici i pitaju da li sam ja 'onaj koji je Maradoni odbranio dva penala'. Jesam, ali ja sam i onaj koji je u obje te utakmice bio na gubitničkoj strani, a to je ipak najvažnije. Zato mi uvijek malo zastane knedla u grlu kada se sjetim tih odbrana... A da su mi obilježile karijeru - jesu!", iskren je bio Ivković koji je inače "protjeran" iz Dinama zbog sukoba sa Ćirom Blaževićem.

Napali ga što je igrao za Jugoslaviju

U Hrvatskoj nije baš dobro dočekana odluka Tomislava Ivkovića da u septembru 1991. nastupi za Jugoslaviju, pošto je već u to vrijeme počeo sukob na prostoru bivše države.

"Igrala se utakmica sa Švedskom, a ja sam živio u Portugalu, daleko, koncentrisan isključivo na fudbal, inače potpuno apolitičan i prilično neupućen u ono što se kod nas dešavalo. Došao sam da se pozdravim sa Osimom i još nekima iz reprezentacije. Kada sam stigao tamo i vidio o čemu se radi, zahvalio sam se i otišao. Branio sam prvo poluvrijeme i nikada više", rekao je Ivković koji je 38 puta nosio dres Jugoslavije.

