Bivši trener Borca kritikovao hrvatski fudbal zbog odlaganja mečeva: To samo nama i BiH pada na pamet!

Nekadašnji trener banjalučkog Borca kritikovao je odlaganje mečeva u hrvatskom fudbalu zbog evropskih utakmica, rekavši da se to događa još samo u Bosni i Hercegovini.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Tomislav Ivković je gostujući u emisiji "Stadion" na HRT-u se osvrnuo na 17. kolo šampionata Hrvatske, rekavši da jedino u Hrvatskoj i BiH ima ovoliko odloženih utakmica zbog nastupa u Evropi.

"Čestitke Hajduku na jesenjoj tituli, zasluženo su tu gdje jesu. Međutim, Dinamo ima tri utakmice manje, Rijeka jednu, sve je to na pola, nije to sve isto. Ja bih volio da nema odgađanja utakmica, to je nestvarno, to samo nama i BiH pada na pamet", rekao je Ivković i dodao:

"Ekipa koja se bori za Evropu, ako ne može odigrati tri utakmice sedmično, onda bolje da ni ne igra. To je način na koji radiš i na koji se usavršavaš. Jedini mogući način na koji možeš postati još bolji. Pokaži da hoćeš i možeš".

Ivković je u Premijer ligi BiH osim banjalučkih crveno-plavih vodio i sarajevski Željezničar.

Podsjetimo, nekadašnji golman Crvene zvezde je dva mjeseca sjedio na klupi Banjalučana - od 4. aprila do 4. juna 2022. godine i na devet utakmica zabilježio tri pobjede, četiri remija i dva poraza.