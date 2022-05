"Ima nas maksimalno 12-13 zdravih!" Trener Borca u problemima pred Velež: Od četvrtka od pola 10 mislim o ovoj utakmici!

Borac će ugostiti novog osvajača Kupa BiH u posljednjoj domaćoj utakmici u ovoj sezoni.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Još dva ispita ostala su pred fudbalerima Borca do kraja takmičarske sezone.

Prvi od njih zakazan je za nedjelju od 16.30 časova, kada će crveno-plavi na Gradskom stadionu odmjeriti snage sa Veležom, koji u Banjaluku dolazi nakon istorijskog uspjeha, odnosno osvajanja trofeja u Kupu BiH, koji mu je omogućio da u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu startuje od drugog kola.

"Od četvrtka od pola 10 razmišljam kako da napravim atmosferu da svi budemo u top stanju da dobijemo utakmicu protiv novog pobjednika Kupa BiH. Znajući sebe, već ste me malo i upoznali, uvijek tražim nove izazove, a sad je taj prvi Velež koji je osvojio Kup. Svakom sportisti, svima nama koji smo u klubu, trebalo bi da bude cilj da dobijemo tu utakmicu i ako možemo, na najbolji mogući način da se oprostimo od ove sezone i naših navijača za koje se nadam da će doći u velikom broju jer Velež je isto izazov, pogotovo sad poslije osvajanja Kupa", rekao je trener banjalučkog premijerligaša Tomislav Ivković, koji ima velikih problema prilikom sastavljanja igračkog kadra za okršaj sa timom kojim komanduje Feđa Dudić.

"Imamo jako puno izostanaka, biće nas maksimalno 12 ili 13 zdravih ili sposobnih za utakmicu. Dug je red povrijeđenih igrača, tako da ih neću ni spominjati. Imamo jednu situaciju za koju sam ja saznao tek prošle nedjelje, a to je da u zapisniku mora da bude 18 igrača. Ako ih nema toliko, onda klub plaća kaznu, tako je po pravilniku Fudbalskog saveza BiH. Pošto i naši juniori sutra igraju vrlo važnu utakmicu za titulu protiv Širokog Brijega, da bismo zadovoljili kriterijume svi koji su povrijeđeni i koji ne mogu da nastupe sjediće na klupi. To pravilo mi je, onako, malo čudno jer me u Hrvatskoj gdje sam radio to nikad niko nije pitao. U zapisniku su oni koji su zdravi, niko namjerno ne izostavlja igrače."

Na prošloj konferenciji za novinare, Ivković je kritikovao svoje izabranike riječima da su "posljednje dvije utakmice odigrali bez motiva" i da je "za njih sezona završena pobjedom protiv Sarajeva", kada je napravljen veliki korak ka Evropi.

Strateg kluba iz Platonove ulice ovog puta se "brecnuo" na novinarsko pitanje o motivaciji Veleža za ovaj meč, nakon što je osvajanjem Kupa ostvaren primarni cilj – plasman na evropsku scenu.

"Svi se vi, pa i novinari, zadovoljavate primarnim ciljem. Šta znači 'primarni cilj' u životu, da prestanemo onda da živimo? A svi mi nešto tražimo, svi bismo nešto htjeli, nešto dodatnu. Veću platu, više lopti, bolje dresove, bolje uslove života... a kako ćemo to dobiti? Primarni cilj, je l'? I sad nam više ne treba? To su i vaša loša razmišljanja, ja ne želim da se toga riješim već hoću da moji igrači i klubovi u kojima radim drugačije razmišljaju. Da se svakim danom bore za sebe, za sebe se moraju boriti. Uvijek se pamte posljednje utakmice. Sjećate li se prvih pet utakmica? Ne jer vas ne interesuju a svako će se sjetiti posljednjih pet utakmica ili tri. I ko o tome ne misli, taj će imati puno teži put da bude bolji igrač ili da ode na bolje mjesto. Kao igrač sam uzimao kupove, nikad nisam došao na sljedeću utakmicu na šetnju, nego dođeš pun samopouzdanja, pun morala i hoćeš da dobiješ bilo kojeg rivala. Tako će Velež i doći. Igrač i trener koji ne mogu to da izdrže onda nisu za taj posao. A Velež je mnogo ozbiljan klub, Velež je ozbiljna ekipa i oni koji će igrati doći će na 100 posto jer oni imaju obavezu prema sebi, svojim navijačima i svom gradu, da taj Kup prezentuju na najbolji mogući način u posljednje dvije utakmice a ne da prospu sve ono što je bilo zaista fenomenalno", istakao je Ivković.

