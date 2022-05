Oštre kritike Ivkovića: Za igrače prvenstvo završeno poslije Sarajeva, ne može tako!

"U ove dvije utakmice oni su pokazali da se zadovoljavaju mrvicama, a ja nisam trener koji želi mrvice", poručio je trener Borca Tomislav Ivković pred derbi sa Željom u koji Banjalučani ulaze poslije remija i poraza.

Banjalučki Borac u srijedu će gostovati na Grbavici kod Željezničara u odgođenom derbiju 29. kola m:tel Premijer lige BIH.

Ovaj duel nema rezultatski značaj niti za jedne niti za druge, s obzirom da je Borac obezbijedio "vizu" za Evropu, međutim, Banjalučani u njega ulaze nakon remija i poraza, pa je važno da pozitivnim rezultatom vrate samopouzdanje.

Trener Borca Tomislav Ivković na konferenciji za novinare pred duel sa Željezničarom, nije mnogo pričao o protivniku i predstojećem meču, umjesto toga govorio je o svojoj ekipi i stvarima koje mu nedostaju kod njegovih igrača.

"Čestitke svim ljudima u klubu, idem po redu po zaslugama, od čistačice, portira, od svih koji su prisutni u klubu svaki dan i ljudima koji vode ovaj klub i koji su nam omogućili, igračima i stručnom štabu, sve uslove da možemo funkcionisati na najbolji mogući način, na način da ne fali ptičjeg mlijeka. Čestitam igračima i svim trenerima, svim igračima koji su bili tu od prvog kola pa i onima koji su u međuvremenu otišli. Čestitam i navijačima, pravim navijačima koji su dolazili bez obzira na vremenske uslove i koji su podržavakli ekipu opd prve do zadnje sekunde“, počeo je Tivković, a onda praktično priznao da je došlo do opuštanja u njegovoj ekipi.

"Naše prvenstvo nažalost, na moju žalost, jer ja sam trener, završilo je, a nije smjelo završiti i neće se završiti, poslije utakmice Borac - Sarajevo kad su igrači bacili dresove u publiku i kad su drugi treći dan početli razmišljati i pitati kakav će trening biti. Ja sam to svjesno pustio iz razloga što nismo imali utakmicu u subotu protiv Želje koja je odgođena. Pričao sam sa igračima prije utakmice sa Širokim i objasnio im kako stvari stoje i rekao sam da mi svi koji radimo, a ovo je ozbiljan posao, ali se ne ponašamo kao pravi profesionalci", istakao je Ivković.

Borac je obezbijedio treće mjesto, ali šef stručnog štaba crveno-plavih istakao je da je u međuvremenu želio i korak više.

"Opominjao sam na utakmice koje slijede i zadao sam nam cilj koji smo mi u stručnom šptabu zadali, bez obzira na ostvareno treće mjesto, a taj cilj je drugo mjesto. Oni su u ove dvije utakmice, čast iznimkama pokazali da su se zadovoljili mrvicama, a ja nisam trener koji se zadovoljava mrvicama.Ja sam rekao da su ovih pet utakmica utakmice testa karaktera, da vidimo koji karakter imaju igrači i da li mogu da budu u Borcu iz Banjaluke. Ja ih nisam slučajno stravio na drugo mjesto, po zaslugama. Oni nisu pokazali u ove dvije utakmice da dovoljno vole sebe, a to me boli, jer ne cijene sebe. Moraju o sebi da razmišljaju, šta će biti sutra kad odu iz Borca, šta poslije karijere, koji im je cilj u životu, može li se živjeti bez cilja? Rekao sam im da moraju imati cilj u životu. Prvi cilj da prođeš selekciju, pa uđeš u pionire, kadete, prvu ekipu, pa izboriš mjesto u timu, pa reprezentacija, pa da ideš dalje da se boriš za život majke, oca, sestre, da im pomogneš, to je cilj“.

Željo je poseban! "Dolazim u klub u kojem sam bio šest mjeseci, klub koji je poseban. Željo je poseban i to je teško objasniti onima koji tamo nisu bili. Zato imam ogroman respekt prema klubu, prema navijačima, ne samo onima sa juga, jer kad grmi, grmi i istok i sjever, a oni sa zapada ne jer je njima bitno da se slikaju i da se vidi da su došli na utakmicu. Željo kad igra kući uvijek je favorit. Željo ako igra utakmicu poslije 24 sata opet je na Grbavici favorit. Da bi dobili Želju moramo se ponašati isto kao i oni. Na isti način kao njihov trener koji 90 minuta je s njima, koji se baca na glava, kao Željo koji uz Zrinjski na najbolji način igra visoki pritisak u prvenstvu. Hoćemo mi biti umorni poslije dva dana, a Željno neće biti umoran poslije dva dana? Opet je ovo utakmica karaktera. Dvije smo propustili, ajmo sad ove tri da vidimo ko hoće i može, nema isprika. Samo oni koji hoće i mogu, a ne da mi dođe i pita ako je danas ovakav trening onda mogu trenirati. Alo dečko, pa ti si zalutao, zalutali ste tu sa ovakvim pitanjem", rekao je Ivković o predstojećem derbiju.

On je dodao da igrači ne mogu sada do dođu i odrade utakmice, već da zarade svoju platu.

"Treće mjesto je veliki uspjeh jer je otišla skoro cijela ekipa koja je osvojila prvenstvo, puno ključnih igrača i Borac je nakon dugo vremena došao u situaciju da se drugu godinu zaredom ne bori za opstanak ili u druge probleme. Svi mi moramo da shvatimo da je ovo posao, ovo nije doći i samo odraditi. Onaj koji dođe u rudnik radi, onaj na građevini radi, oni medicinari koji se bore sa koronom, oni rade, nisu došli tek odraditi, jer da je tako svi bi im umrli tamo. Ja hoću profesionalce, karakterne igrače, jer ljudi koji vode ovaj klub moraju biti na istoj talasnoj dužini. Jer ako je završilo prvenstvo poslije Sarajevo, hoćemo završiti i sa tim da više ne primamo plate?", upitao je Ivković i nastavio:

"Takve igrače i karaktere ne želi niko u klubu. Moramo shvatiti da oni koji nam sve ovo obezdjeđuju moraju jako jako da se trude, rade i bore da bi nam obezbijedili uslove. Oni koji misle da imaju ugovore, oni koji misle da će potpisati ugovore, bez obzira na sve, to po babi i stričevima mora odmah završiti. Jer to po babi i stričevima davno više ne funkcioniše u ozbiljnim klubovima i ozbiljnim zemljama. Gleda se karakter, pa onda kvaliteta, jer ako nemaš karakter nemaš ni kvalitet".



Ivković je rekao da je obavio pojedinačne razgovore sa igračima i sa ekipom i da želi da shvate da su profesionalci, ali i da su privilegovani jer rade posao koji vole, a uz to i primaju platu.

"Vrijeme je sad da se probude i pokažu da li imaju karakter ili ne. Meni je svaka utakmica bitna, meni je svaki trening bitan, ja ne razmišljam samo o sebi, već o svakom, pojedinačno i o klubu. Meni je poslije svakog poraza teško, nije mi ugodno kad rezultat nije pozitivan i kad nemamo odgovor na terenu kakav treba da imamo, kad se igrači ne potuku, kad se ne posvađaju na terenu, kad se ne potuku na treningu , kad ne prigovartaju jedni drugima, onda ti je svejedno. Ja želim tu reakciju, da se ljute na svoj loš potez, da se ljute na saigrača, ali da ga isporavlja i sopašava. To hoću da vidim. Sljedeća sezona, ostao ja ili ne, bio ja ovo ili ono, neće biti kao ova, biće puno puno teža. Zato jer će Zrinjski biti jak, jer će Tuzla siti biti jak, Željo će se dignuti, Sarajevo će se dignuti,pa da vidimo onda od šest sedam ekipa kako će neko na lagan način da uđe u Evropu. Ili kako će neko ostati u ligi“

On je dodao da je snaga Borca u ekipi i da samo tako može da igra, jer više nema igrače koji mogu da riješe utakmicu jednim potezom.

"Nemam prigovora na trening, jedno je trening, sve su tu odradili vrhunski. Svi moji prigovori su karakterni prigovori. Ali oni su izvukli maksimum i mi smo ekipa koja ako ne igra 110 posto ima ogromne probleme. Mi smo izgubili pojedince koji rješavaju utakmicu i mi smo jaki samo kao ekipa. Sve drugo je nemoguća misija. I to je bila snaga ove ekipe. Naravno uz podršku svih ljudi koji su bili zajedno s nama. Odradio sam individualne razgovore i razgovor sa svima. Oni su čuli moja razmišljanja, da li su oni to shvatili ili prihvatili, ali nadam se da su dovoljno pametni da shvate koja je poenta razgovora bila. Bez cilja i bez truda nema ništa", zaključio je Ivković.

Danas je bilo prilično veselo na Gradskom stadionu u Banjaluci, jer su u posjeti bili najmlađi navijači Borca. Dječica iz vrtića imali su priliku da se druže sa prvotimcima, kao i da se upoznaju sa klubom, njegovim uspjesima i da razgledaju trofeje.