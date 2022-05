"U junu odlučujem da li napuštam srpski fudbal!" Lalatović o dolasku u Borac: Sve zavisi od dogovora sa Kragujevčanima!

"Ako bih potpisivao, ne bih to radio prije 5. juna. Sve do tad sam trener Radničkog."

Sadašnji strateg kragujevačkog Radničkog 1923 Nenad Lalatović kandidat je da preuzme komandu nad prvim timom banjačučkog Borca.

Lalatoviću sa Kragujevčanima, sa kojima će nastupiti u baražu za opstanak u Ling Long Superligi Srbije, ugovor ističe na kraju sezone, a ove večeri se, poslije poraza od Metalca iz Gornjeg Milanovca (1:2) u posljednjem kolu plej-auta, dotakao i mogućnosti da stigne u Banjaluku.

"Nisam potpisao ništa sa Borcem, ali jesu me kontaktirali. Tek u junu ću odlučiti da li ću napustiti srpski fudbal, sve zavisi od dogovora mene i uprave Radničkog. Ako bih potpisivao, to ne bih činio prije 5. juna. Ali, ponavljam, prvo slijede razgovori sa Radničkim i sve do tad sam trener ovog tima", ostao je "zakopčan" Lalatović, koji može da se pohvali činjenicom da je rekorder novosadske Vojvodine po broju pobjeda na klupi ovog kluba (76 tokom dva mandata).

Trenersku karijeru počeo je u Sremu, a potom je, osim Radničkog 1923 i Vojvodine, još vodio Voždovac, kruševački Napredak, Crvenu zvezdu, čačanski Borac, Čukarički, niški Radnički, te Al Batin iz Saudijske Arabije.

Takođe, jedno vrijeme bio je i selektor mlade reprezentacije Srbije.

