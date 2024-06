"Modriću izvini, ali ovo moram da kažem!" Bivši trener Borca kritikovao Luku: Jednostavno je!

Tomislav Ivković oglasio se poslije remija između Hrvatske i Albanije, a posebno je pričao o Luki Modriću.

Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA TV

Hrvatska je osvojila samo bod protiv Albanije na Evropskom prvenstvu, očekivali su svi, na čelu sa Zlatkom Dalićem, da će da dođu do pobjede, to se nije dogodilo. Šokantan pogodak u 95. minutu znači i da bi mogla i da ispadne u grupnoj fazi takmičenja. Veliko razočaranje pred posljednje kolo takmičenja po grupama.

Da bi ostala u igri za prolaz mora da pobijedi Italiju u poslednjem kolu. O tome šta su bili problemi i šta nije funkcionisalo pričao je Tomislav Ivković, bivši golman i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, ali i trener banjalučkog Borca.

"Rezultat je realan, Albanija je imala zicer za 2:0. Sa dvije izmene na kraju ništa nije dobijeno. Kad je došlo do preokreta i 2:1 nismo iskoristili mentalitet Albanaca da ih dobijemo iz kontre. Dugo sam u fudbalu i prije prvenstva mi je bilo jasno, a jasno je to bilo i selektoru Daliću. Stao je iza igrača koji nisu u formi. Nije to kritika, već činjenično stanje. Juranović ne igra u Unionu, Šutalo je od dolaska u Ajaks od šmekera postao igrač koji to više nije"; počeo je Ivković, koji radi kao stručni konsultant za HRT.

Potom se obratio kapitenu i najboljem igraču tima Luki Modriću.

"Još nije gotovo i treba to reći prije Italije. Oni Dalića doživljavaju kao oca koji ih je zadužio. Napravio je čudesne stvari u karijeri i te momke je zadužio do kraja života. Modriću se izvinjavam, ali moram da kažem ono što vidim. Luka jednostavno više nije igrač kakav je bio."

Na kraju je spomenuo još dvojicu.

"Perišić je jedan od najvećih profesionalaca, nekako je izgurao meč do kraja. Brozović više nije na tom nivou. Čekamo da se nešto dogodi, ništa se ne dogaća i kao kritičar mogu to da kažem. Iskreno treba reći", zaključio je Ivković.

