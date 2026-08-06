Šta uradi Demba Sek? Sebičnost koštala Partizan, pogledajte šta je uradio u "2 na 1"

U drugom minutu utakmice, Demba Sek je odlučio da šutira umjesto da asistira.

Izvor: TV Arena sport

Saša Ilić izveo je nikad ofanzivniji Partizan protiv Tobola i to je moglo da mu donese odmah prednost u Humskoj, međutim zbog sebičnosti Dembe Seka to se nije dogodilo. Igrao se drugi minut kada je jedan igrač Tobola bio neoprezan i ostavio je mnogo prostora za Senegalca koji je htio da završi sam akciju.

Imao je Partizan "dva na jedan" i umjesto da se Demba Sek odlučio za Milana Aleksića, momka koji je trčao paralelno sa njim i imao je bolju poziciju da završi akciju, htio je da sam šutira. I pogriješio je.

Pogledajte taj potez:

Demba Sek promašaj protiv Tobola Izvor: YouTube/Arena sport

Demba Sek je šutirao traljavo, u dalji ugao gola Ustimenka, koji na kraju nije imao ni potrebu da interveniše. Lopta je išla pored gola, tako da Partizan iz ove opasne akcije nije zabilježio čak ni gol u okvir, zbog čega su se svi na tribinama uhvatili za glavu jer su svjesni da je moralo više od toga.

Nadajmo se da ovakva reakcija Dembe Seka neće uticati na šanse Partizana u dvomeču sa Kazahstancima, koji je tek na samom početku.