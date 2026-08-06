Predsjednik Partizana Rasim Ljajić otkrio kako je crno-bijelima propao veoma važan posao pred treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan nije uspio da obezbijedi Saši Iliću pojačanje pred treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali je jasno da će novi fudbaler ubrzo stići u Humsku. Crno-bijeli će u nastavku sezone biti jači za veznog fudbalera koji stiže iz Španije, a Idrisu Baba prethodnih dana bio je glavna tema razgovora oko stadiona u Humskoj.

Nadao se Ilić da će se Baba naći u konkurenciji za tim protiv kazahstanskog Tobola, ali je spletom okolnosti propao taj plan Partizana. Predsjednik kluba Rasim Ljajić tvrdi da je za sve kriv skaut kojem je Partizan bio dužan, a koji je sabotirao ovaj posao kluba.

"Razlog zbog kojeg Idrisu Baba nije pravovremeno registrovan ne tiče se propusta u administraciji - jer njih nije ni bilo. Riječ je o tome da smo još pod FIFA zabranom za licenciranje pojačanja, iako smo na vrijeme isplatili sva dugovanja koja su stvorila problem", rekao je Rasim Ljajić za "Meridian Sport".

Vidi opis Rasim Ljajić otkrio kako je Partizanu propao važan posao: "Tražio nam 3.000 franaka, 66 evra i 30 centi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Od ranije se zna da su crno-bijeli imali ogroman dug prema Marselu dos Santosu Siprijanu, nekadašnjem fudbaleru koji je nakon profesionalne karijere postao skaut. On je na tržištu u Brazilu tražio igrače za Partizan, na osnovu ugovora koji je sa crno-bijelima potpisao u mandatu generalnog direktora Miloša Vazure.

"Platili smo 140.000 evra za usluge koje nikada nije ni izvršio. Svi igrači koje je pronašao otišli su u druge evropske klubove, ali je imao ugovor zbog kojeg je uspio da pobijedi na Sudu za sportsku arbitražu. Kada smo isplatili traženu sumu novca, imao je novi zahtjev u vidu 3.000 švacarskih franaka, 66 evra i 30 centi. Mi smo i to uplatili na vrijeme, ali tu se priča ne završava", dodao je prvi čovjek Partizana.

Brazil je odlučio da "zateže", odnosno da napravi štetu Partizanu koji je na kraju ostao bez pojačanja pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija. To znači da Baba, koji ima bogato iskustvo iz španskog fudbala, neće moći da igra ni revanš u Kazahstanu. On bi mogao da bude od pomoći Partizanu tek u plej-ofu protiv Hetafea.

"FIFA procedura je takva da je on trebalo da obavijesti nadležni organ da su sva dugovanja izmirena, kako bi oni to uvažili istog dana. U suprotnom, neophodno je da protekne pet radnih dana kako bi oni evidentirali uplatu i ozvaničili kraj procesa. On je odlučio da se sveti Partizanu iako smo uplatili sav novac, kontaktirali ga, zvali... Jednostavno nije želio da pošalje dopis na adresu FIFA, a klub je u takvoj situaciji ostao nemoćan, jer je to problem star navodno sedam godina", zaključio je Ljajić.

Nakon što Idrisu Baba potpiše ugovor sa Partizanom, crno-bijeli će nastaviti da jačaju tim. Naredne mete su Igor Miladinović i Nikola Čumić, ofanzivci koji bi trebalo da promene krvnu sliku u napadu Partizana. Nije isključeno da zbog njihovih dolazaka bude i novih odlazaka, a da se zatim crno-bijeli pojačaju i u poslednjoj liniji tima.

Bonus video:

Pogledajte 02:59 Saša Ilić nakon kiksa Partizana protiv IMT Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)