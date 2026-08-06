Partizan razbio Tobol za plej-of Konferencijske lige i mir u Humskoj

23 : 11 Kraj Konačno kraj meča, poslije više od 100 minuta igre je Partizan razbio Tobol - 3:0.

23 : 03 90+6' - Gol je priznat poslije VAR provjere Sudija je dobio potvrdu iz VAR sobe da je napravio veliku grešku. Nije bilo ničeg spornog. Priznat je gol Traorea - 3:0 za Partizan.

23 : 02 90+3 - Poništen gol Traorea Poništen gol Traorea koji je već otrčao i slavio sa navijačima, radovao se i slavio, a za to vrijeme nije vidio da je sudija poništio pogodak. Čeka se VAR provjera. Nikome nije jasno šta je tačno sudija svirao, jer nije podigao ruku za eventualni ofsajd.

22 : 59 90' - Još 9 minuta Nevjerovatno, ali istinito, četvrti sudija je pokazao da će se igrati još 9 minuta u drugom poluvremenu.

22 : 59 88' - Velika šansa za Tobol Velika greška na nekih 30ak metara od gola, izgubljena lopta i velika šansa za Tobol, sreća je pogledala crno-bijele, veoma loš šut...

22 : 51 84' - Dvije izmjene u Partizanu Još dvije izmjene za Sašu Ilića, umjesto Seka je ušao Taore, a Milić je zamijenio Roganovića.

22 : 51 82' - Ulazimo u završnicu Ulazimo u završnicu utakmice, Partizan ima prednost i traži novi gol.

22 : 51 77' - Velika šansa za Trifunovića Mogao je Trifunović da uveća prednost, nije uspio da zatrese mrežu. Zatim je mladi Marko Lekić zamijenio Kojzeka, a navijači to prate aplauzima.

22 : 50 72' - Dvije promjene u Partizanu Ilić pravi dvije promjene i uvodi Trifunovića i Zekovića umjesto Zubairua i Aleksića.

22 : 42 72' - Dvije promjene u Partizanu Ilić pravi dvije promjene i uvodi Trifunovića i Zekovića umjesto Zubairua i Aleksića.

22 : 38 65' - Zubairu za 2:0! Gol Kojzeka je poništen zbog milimetarskog ofsajda, ali ovaj gol će biti priznat, Zubairu je pogodio za 2:0 u Humskoj na asistenciju Kojzeka.

22 : 26 58' - VAR poništio gol Partizana Gledale su se dvije sporne situacije, igranje rukom Aleksića i ofsajd Kojzeka. Oko pet minuta je trajala provjera, sudija je podigao ruku i pokazao da je ofsajd, gol je poništen.

22 : 21 53' - Partizan vodi sa 2:0! Gooool, Kojzek pogađa za 2:0 u Humskoj, ali se čeka potvrda iz VAR sobe.

22 : 20 50' - Krunić spasava ozbiljnu šansu Duga lopta za Tobol, Milovanović je srećom dao prejak for sebi, Krunić je izletio i spriječio možda i gol.

22 : 14 46' - Nevjerovatna šansa za Kostića Samo što je počelo drugo poluvrijeme nevjerovatna šansa za Partizan, Bogdan Kostić je mogao da duplira prednost, teško je objasniti kako lopta nije završila u mreži poslije gužve.

22 : 11 Navijači pozdravili igrače Partizana Navijači Partizana su zadovoljni viđenim u prvom poluvremenu. Aplauzom su pozdravili igrače. Pogledajte 00:30 Grobari pozdravljaju fudbalere Partizana na poluvremenu protiv Tobola Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

22 : 11 Publika je uz Partizan Ima Partizan dosta dobru podršku u Humskoj, preko 13.000 navijača i aplauzi za ekipu Saše Ilića. Pogledajte 00:30 Navijači Partizana protiv Tobola Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

21 : 56 Partizan vodi na poluvremenu Završeno je prvo poluvrijeme, Partizan vodi sa 1:0 golom Dembe Seka. Vidi opis Partizan razbio Tobol za plej-of Konferencijske lige i mir u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

21 : 51 45+2' - Dobra prilika za Partizan Vukotić je izveo slobodan udarac, lopta je pogodila živi zid, promijenila pravac i umalo prevarila golmana gostiju koji je uz malo sreće uspio da interveniše i da izbaci loptu u korner.

21 : 51 45' - Još šest minuta Četvrti sudija je pokazao da će se igrati još šest minuta u prvom poluvremenu.

21 : 48 43' - Ulazimo u završnicu prvog dijela Ulazimo u završnicu prvog poluvremena, Partizan vodi sa 1:0.

21 : 42 39' - Indirektan udarac Čudno izveden korner gostiju, dva kontakta sa loptom, sudija je pozvao Roganovića da mu objasni da je indirektan udarac za Partizan što je mal oi zbunilo igrača Partizana.

21 : 38 34' - Čekala se kratka VAR potvrda Poslije gola Partizana i slavlja se čekala i kratka VAR provjera da nije bilo neke sporne situacije, Godinja je dobio potvrdu da je sve čisto i gol je priznat.

21 : 37 33' - Sek pogodio - Partizan vodi Demba Sek se iskupio, pogodio mrežu za vođstvo Partizana od 33. minuta - 1:0.

21 : 34 28' - Sek pored stative Izvor: MN PRESS Dobar napad Partizana, Sek šutirao glavom, tik pored stative. Nema golova i dalje.

21 : 30 25' - Pauza Sudija šalje igrače na pauzu zbog velike vrućine u Beogradu, pauza za hidrataciju.

21 : 29 23' - VAR potvrdio ofsajd Poslije VAR provjere je potvrđena odluka - ofsajd je, gol je poništen.

21 : 27 22' - Poništen gol Tobola, čeka se VAR Zujev matira Krunića, daje gol za Tobol, ali je linijski sudija podigao zastavicu za ofsajd. Čeka se VAR provjera.

21 : 24 17' - Sad Partizan traži crveni za Tobol Sek je krenuo u kontru, Endiaj je uklizao na sredini terena, Ske je pokušao da nastavi kontru, pao je na zemlju. Sudija Godinjo je odmahnuo rukom i pokazao da nema čak ni faula. Da je bio faul mogao je da bude i crveni karton... Igrači Partizana su okružili sudiju, tražili da provjeri odluku u VAR sobi, nije bilo reakcije.

21 : 19 16' - Nema penala, korner Ništa od penala, dosuđen je korner. Krunić je intervenisao poslije dobre prilike za Tobol. Ostaje 0:0.

21 : 19 15' - Tobol tražio penal Tobol je tražio penal, nekoliko igrača je okružilo sudiju Godinju, traže jedanaesterac zbog toga što je lopta pogodila u ruku Roganovića.

21 : 17 13' - Velika gužva Izvor: MN PRESS Velika gužva u kaznenom prostoru Tobola poslije centaršuta Aleksića, ali nije bilo prevelike opasnosti za gol.

21 : 16 10' - Kratak prekid Kratak prekid zbog povrede Roganovića, ne djeluje da je nešto preterano ozbiljno, ali su ljekari izašli na teren.

21 : 12 7' - Faul u napadu Seka Sek je prošao, šutirao, dao gol od stative, ali je sudija mnogo prije toga sve prekinuo. Dosudio je faul u napadu zbog povlačenja. Imao je fudbaler Partizana i sreće da ne dobije karton zbog šuta poslije zvižduka.

21 : 10 4' - Žuti za Aleksića Neoprezan start i odmah žuti karton za Aleksića.

21 : 10 2' - Nevjerovatna sebičnost Seka Izvor: MN PRESS Mogao je Partizan odmah do vođstva, velika greška Tobola, kontra dva na jedan, Sek je uzeo loptu i bio sebičan. Aleksić je bio sam na drugoj strani, nije htio da mu doda, sam je završio akciju šutem pored gola.

21 : 06 1' - Meč je počeo Meč u Humskoj je počeo, Partizan traži pobjedu protiv Tobola.

20 : 38 Ugrešića nema ni na klupi Ognjen Ugrešić nije ni na klupi Partizana za ovaj meč. Da li je u pitanju neka povreda ili možda transfer, ostaje da se vidi. Na klupi su: Milošević (golman), Milovanović, Traore, Zeković, Nvulu, Trifunović, Petrović, Ninić, Milić, Lekić, Alilović

20 : 14 Fudbaleri Partizana stižu na meč Pogledajte i dolazak fudbalera Partizana na meč. Pogledajte 01:01 Fudbaleri Partizana stižu na utakmicu protiv Tobola Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

19 : 54 Sastavi timova, Ilić odabrao 11 igrača Partizan: Krunić - Roganović, Simić, S. Mitrović - Đurđević - Aleksić, Vukotić, B. Kostić - Sek, Zubairu, Kojzek Tobol: Ustimenko - Žagorov, Senhađi, Endiaj, Boršić - Togjbergen, Sise - Šesnokov, Talal, Zujev - Milovanović

19 : 23 Sude Portugalci Sudije na ovom meču biće iz Portugala. Glavni sudija je Luis Godinjo, pomažu mu Nelson Pereira i Francisko Pereira, dok je četvrti arbitar Luis Karlos Mateuš Felipe. U VAR sobi su Bruno Esteveš i Katarina Kampos.

19 : 23 Kako će izgledati Partizanov sastav? Još uvijek čekamo zvaničan sastav za ovaj meč, a ovako bi trebalo da izgleda, vidjećemo da li će biti iznenađenja u timu Saše Ilića: Krunić - Roganović, Milić, Simić, Samson - Zeković - Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu - Kojzek

18 : 50 Crno-bijeli znaju narednog potencijalnog rivala Ako prođu Tobol u dvomeču, fudbaleri Partizana igraće protiv španskog Hetafea u plej-ofu Konferencijske lige.

18 : 28 Partizan dočekuje Tobol U trećem kolu kvalifikacija za Partizan igra sa kazahstanskim Tobolom i prvi meč se igra u Beogradu.