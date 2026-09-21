Otmičar tražio intervju uživo: Jeziva istinita priča "Američki talac" od danas na HBO Max-u (Video)

Nova antologijska serija "Američki talac", sa dobitnikom nagrade Emi Džonom Hemom u glavnoj ulozi, od danas je dostupna na HBO Max striming platformi.

Izvor: YouTube/HBO Max Adria

Seriju "Američki talac" od osam epizoda, nastalu po istinitom događaju, kreirali su Šon Rajan i Ajlin Majers, dok je Džon Hem, pored glavne uloge, i jedan od izvršnih producenata.

Zasnovana na popularnoj prvoj sezoni istoimenog igranog podkasta, serija "Američki talac“ je psihološki triler smješten u sedamdesete godine prošlog vijeka, inspirisan potresnom istinitom pričom o Fredu Hekmanu, omiljenom radijskom reporteru iz Indijanapolisa.

Njegov život iznenada se mijenja kada se nađe usred dramatične talačke krize u kojoj se odlučuje o životu i smrti, nakon što otmičar Toni Kiricis zahtijeva da bude intervjuisan u njegovoj popularnoj informativnoj radio-emisiji.

U HBO seriji Džon Hem tumači Freda Hekmana, dok nominovani za nagradu Emi Đovani Ribizi igra Tonija Kiricisa.

Glumačku postavu čine i Kristofer Polaha kao Dik Hol, nominovani za nagradu Emi Vilijam Džekson Harper kao Ben Herston i Mirej Inos kao Barbara Hekman, Džonatan Taker kao specijalni agent FBI-ja Kormak Meknali i Ket Kaning kao Ibi Hol.

Izvršni producenti serije su Šon Rajan, Ajlin Majers, Šeron Hofman, Džon Hem, Koni Tejvel, Marni Hokman, Šon Kristensen, Gabrijel Mejson, Džen Rozkajnd, Adam Arkin i Nina Lopez Korado, pri čemu su Adam Arkin i Nina Lopez Korado ujedno i reditelji serije.

Serija "Američki talac“, u produkciji kompanije Sony Pictures Television, imala je svjetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu (TIFF).

Pogledajte trejler:

Američki talac Izvor: YouTube/HBO Max Adria

(Mondo.rs)